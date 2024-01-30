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是否被徵詢入閣？ 薛富盛不願回答強調1點
民進黨主席、總統當選人賴清德昨表示，未來閣揆及總統府秘書長人選將會符合「跨黨派、跨世代、跨領域」的民主大聯盟原則，不只行政院長要推好人才，各部會首長也一樣，不會完全是民進黨。針對是否已被徵詢入閣，環境部長薛富盛表示不願回答這個問題。
薛富盛今出席「環境部第四屆空品知識、行動與創意競賽」頒獎典禮，會前接受聯訪時，針對是否詢問入閣一事，薛富盛表示，不願回答這個問題，強調現在就是好好把事情做好。
行政院環境保護署於去年8月22日改制為環境部，當時甫卸任中興大學校長的薛富盛，經行政院公布出任環境部首任部長，至今5個月餘。
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