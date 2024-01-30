特別預算常態化遭批亂撒錢 國民黨提案修法

國民黨立委王鴻薇上午表示，將提案修改預算法，修法目的在終止政府利用法律，大開濫用特別預算方便之門，破壞正常預算體制，特別預算常態化，長年以來，破壞預算整體及財政紀律，將是立法院這個會期重要法案。

王鴻薇與國民黨立委林思銘、國民黨立委立委當選人張智倫舉行記者會，將提案刪除預算法第83條第1頂第4款，不定期或數年一次之重大政事等文字。

王鴻薇指出，特別預算編列不受預算法等財政紀律法規範，備受爭議，預算法第83條第1頂第4款不定期或數年一次之重大政事，成為政府大開濫用特別預算方便之門，近八年政府提出11項特別預算，6項屬於第4款特別預算，民進黨政府浮濫編列特別預算，破壞財政紀律，規避監督，揮霍未來，債留子孫，不負責任。

林思銘說，監察院2021年調查報告指出，特別預算有常態化現象，行政部門未嚴格限制特別預算編列要件及有特別預算浮編，破壞正常預算體制之情事，前瞻計畫納入原已編列公務預算等計畫，質疑政府將部分支出隱藏於前瞻計畫特別預算，造成年度總預算財政收支平衡假象，戳出民進黨政府藏債的事實，不能再讓政府隨意大開方便之門，今天就是要來關門。

張智倫表示，他身為會計師，政府利用特別預算編列規避舉債上限，特別預算許多支出理應依法編列在年度總預算，預算法第23條規定，政府經常收支，應保持平衡，非因預算年度有異常情形，資本收入、公債與賒借收入及以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用。但經常收支如有賸餘，得移充資本支出之財源。這些本應編列經常門預算，卻不受預算相關法規監督，無法無天。

王鴻薇說，特別預算不受監督，編得太多太容易，多少以前瞻建設之名，分配給特定地方縣市，然後蓋出許多蚊子館，品質低劣的公共建設，這些前瞻爛帳俯拾皆是，類似案例不勝枚舉，此時不修法，不知道未來還要坑國人多少錢。

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