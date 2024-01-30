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韓國瑜拜會黃國昌抱在一起 柯建銘酸：那一幕千古傳奇

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院國民黨正副院長參選人韓國瑜（左），昨天拜會民眾黨立法院黨團進行交流，與民眾黨立委黃國昌（右）擁抱合影。記者林伯東／攝影
立法院國民黨正副院長參選人韓國瑜（左），昨天拜會民眾黨立法院黨團進行交流，與民眾黨立委黃國昌（右）擁抱合影。記者林伯東／攝影

國民黨不分區立委當選人韓國瑜昨天與民眾黨不分區立委當選人黃國昌互相擁抱，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，兩人抱在一起，那一幕千古傳奇，立法院副院長蔡其昌的表現很好，當場說只跟老婆擁抱，這是他的政治智慧。

柯建銘表示，過去他跟民眾黨主席柯文哲的交情很好，現在也沒有什麼大壞，政治本來就是這樣，大家會講自己的話，聽聽就好了，反正都是為了政治的事情，兩人沒有什麼私人恩怨。

有關民眾黨團投票意向，柯建銘說，現在看起來很混亂，好像有所謂的團進團出，給人的感覺就是跑票者開除黨籍，他們也可以採取分裂投票，整個黨團一起進去，一起出來而已，民眾黨團到底有什麼策略，現在還有很多變化，民進黨團都選擇尊重。

柯建銘表示，面對現在這個時刻，民進黨非常平常心，打從黃國昌拋出國會改革的議題，他就不斷在強調，這是民進黨長期在做的事情，30年來他從來沒有缺席過，不是由黃國昌突然發明，用這個當作道德高地，講成好像是黃國昌的專業，挾國會改革號令天下，拷問各黨拾人牙慧。

柯建銘指出，2016年蔡政府執政以來，民進黨提出很多版本，包括開放國會、民主國會跟專業國會，還有立法院組織法、各委員會組織法，甚至是調查權，民進黨團拋出一系列的議題，開放大家討論，內容包羅萬象，後來率先修正立法院組織法，確立國會議長主持議事，必須保持中立。

柯建銘說，有關國會調查權、聽證權的議題，還有各委員會組織法，所謂單一國會的問題，朝野立委總共提出9個版本，當時送出委員會以後，大家都知道不可行，無疾而終，歷史已經翻過這一頁，持平而論很有衝突，當然不可能贏者全拿。

柯建銘表示，黃國昌拋出這個議題，是拾人牙慧，很明顯地在操作槓桿，想盡辦法得到最大好處，明者自知就是想要分贓，他們支持單一國會，就是國民黨全拿，司馬昭之心路人皆知，明著是支持國民黨，暗地裡想要分贓，每個人都看得懂，就連國民黨都反對。

柯建銘說，黃國昌就是在操作槓桿，製造聲量一直演下去，大家都看得很清楚，一個正副院長可以搞成這樣，這是鬧笑話。演戲要演得人家看不懂才入戲，大家都看得懂還演什麼，現在就連非政治人都看得懂，黃國昌不要再演了，應該要正本清源，好好思考未來國會的生態，不要變成殺戮戰場，朝野黨團要和諧，通過對國家有利的法案，這才是民眾黨團的正辦。

柯建銘 黃國昌 國民黨不分區立委

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