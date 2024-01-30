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蔡英文前往澎湖戰備部隊進行勗勉 期盼推動現代化部隊
蔡英文總統上午前往澎湖地區戰備部隊進行勗勉，首先抵達定海營區參觀海軍造船廠的內燃機工廠，隨後前往五德營區參加啟用典禮並進行剪綵，蔡英文表示這些年政府持續推動國防改革，就是要推動更現代化的軍隊，透過興安專案整建營區內老舊建築，相信這些嶄新的辦公空間能提供給國軍弟兄更棒的空間，這也代表政府對國軍的重視，未來也會持續擴大。
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