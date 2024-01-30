快訊

日本名校迷思鬆動？ 研究發現孩子易陷「深海魚」困境

年終領6個月被罵貪心！長榮航空機師曝「入帳金額」嘆：笑不出來

雙北千萬內能買哪裡？一表揭這區最受小資歡迎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文前往澎湖戰備部隊進行勗勉 期盼推動現代化部隊

攝影中心／ 記者葉信菉／澎湖即時報導
蔡英文總統（前排中）、國防部長邱國正（前排右）、總統府秘書長顧立雄（前排左）上午前往澎湖五德營區參加啟用典禮，並與官兵們合影。記者葉信菉／攝影
蔡英文總統（前排中）、國防部長邱國正（前排右）、總統府秘書長顧立雄（前排左）上午前往澎湖五德營區參加啟用典禮，並與官兵們合影。記者葉信菉／攝影

蔡英文總統上午前往澎湖地區戰備部隊進行勗勉，首先抵達定海營區參觀海軍造船廠的內燃機工廠，隨後前往五德營區參加啟用典禮並進行剪綵，蔡英文表示這些年政府持續推動國防改革，就是要推動更現代化的軍隊，透過興安專案整建營區內老舊建築，相信這些嶄新的辦公空間能提供給國軍弟兄更棒的空間，這也代表政府對國軍的重視，未來也會持續擴大。

蔡英文總統（左二）、國防部長邱國正（左三）上午前往澎湖地區戰備部隊進行勗勉，首先抵達定海營區參觀海軍造船廠的內燃機工廠。記者葉信菉／攝影
蔡英文總統（左二）、國防部長邱國正（左三）上午前往澎湖地區戰備部隊進行勗勉，首先抵達定海營區參觀海軍造船廠的內燃機工廠。記者葉信菉／攝影
蔡英文總統上午前往澎湖五德營區參加啟用典禮，並觀賞機步戰鬥隊戰力展示演練，圖為戰車進行火力掩護。記者葉信菉／攝影
蔡英文總統上午前往澎湖五德營區參加啟用典禮，並觀賞機步戰鬥隊戰力展示演練，圖為戰車進行火力掩護。記者葉信菉／攝影
蔡英文總統上午前往澎湖五德營區參加啟用典禮，並觀賞機步戰鬥隊戰力展示演練，圖為模擬人員受傷進行救援。記者葉信菉／攝影
蔡英文總統上午前往澎湖五德營區參加啟用典禮，並觀賞機步戰鬥隊戰力展示演練，圖為模擬人員受傷進行救援。記者葉信菉／攝影
蔡英文總統上午前往澎湖地區戰備部隊進行勗勉，並前往五德營區參加啟用典禮並進行剪綵。
蔡英文總統上午前往澎湖地區戰備部隊進行勗勉，並前往五德營區參加啟用典禮並進行剪綵。

蔡英文 國軍 澎湖

延伸閱讀

中研院秀量子電腦 總統按讚

蔡總統卸任前登太平島 張啟楷贊同：有一石三鳥的意義

太平島碼頭整修竣工 白委認為蔡總統是否登島需審慎

影／蔡英文視察量子電腦計畫成果 期許為世界貢獻力量

相關新聞

是否被徵詢入閣？ 薛富盛不願回答強調1點

民進黨主席、總統當選人賴清德昨表示，未來閣揆及總統府秘書長人選將會符合「跨黨派、跨世代、跨領域」的民主大聯盟原則，不只行...

全教總批公教調薪藏黑箱 民眾黨主張公開透明三原則

今年公教人員調薪4％，全國教師工會總聯合會發現公教人員專業加給，公務員從6.25％到12.79％有不同調幅。民眾黨不分區...

投錯正副院長將祭黨紀？準藍委：不太能理解為何會投錯

國民黨立法院黨團中午舉行黨團大會，對於立法院長選舉是否對投錯票者黨紀處分，國民黨副發言人賴苡任表示，國民黨是有組織紀律的...

川普重回白宮聲勢漲 美專家關注中國對台盤算

鑒於美國前總統川普重返白宮氣勢日增，觀察家們開始檢視：他若再次執政，將如何影響台灣政策？而北京對台的盤算，包括中方期望統...

游錫堃個人身分支持單召委 柯建銘：民進黨有黨團立場

立法院長游錫堃支持民眾黨提出的國會改革意見，外界質疑與民進黨意見不一。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，游錫堃只是表達個...

民進黨曾推單一召委制卻無疾而終 綠營：「新民意」是主因

立法院長游錫堃昨天以個人身分回應，同意未來朝民眾黨提出的國會改革訴求推動，連由民眾黨立委當選人黃國昌拋出的「委員會改單一召委制」都同意了，引發關注。為何引發關注？因為民進黨團總召柯建銘日前已公開反對，抨擊黃國昌是「司馬昭之心」，民進黨籍的立法院副院長蔡其昌昨天也以個人身分表示反對，讓人看不清游、蔡、柯哪一個「個人身分」的發言，才真正代表民進黨立委的多數意見。 黃國昌稱柯建銘在2016年時曾領銜推動「立法院各委員會組織法修正草案」，主推的就是單一召委制。民進黨立院人士說，「單一召委制」沒有推到底，2018年九合一選舉後的「新民意」應是原因之一。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。