國會龍頭投票意願已有共識 柯文哲明率8立委公布答案
立法院正副院長選舉，民眾黨關鍵八席立委席次動向，受到關注，民眾黨主席柯文哲今天上午與民眾黨立法院黨團開會討論，為避免消息提前走漏，僅柯文哲與新科立委討論，柯文哲會後沒有回答媒體提問，據了解，民眾黨已有共識，明天上午記者會對外說明。
新國會三黨不過半，民眾黨成為藍綠爭相爭取合作對象，民眾黨團上午會議討論，為避免消息走漏，在完成黨務討論跟輿情報告後，黨務主管先行退席，僅有柯文哲跟立委討論立法院長選舉意向。
歷經一個半小時會議，柯文哲步出黨團，但是柯文哲都沒有答覆任何問題。民眾黨發言人楊寶楨表示，一般黨團會議幹部跟辦公室主任會在場，討論庶務、輿情等內容；若有重大人事決定，由黨主席跟立委討論，沒有刻意清場的問題。
對於立法院長選舉投票意願，楊寶楨說，不排除任何可能，自行推人選也可能是選項之一，會中都有充分討論，明天上午9時30分由柯文哲跟立委共同舉行記者會，除公布黨團三長外，也會公布投票意願跟新會期任務。
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