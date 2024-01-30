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投錯正副院長將祭黨紀？準藍委：不太能理解為何會投錯

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
第11屆立法院正副院長選舉在即，國民黨今中午將舉行黨團大會，對於是否會對投錯票者祭出黨紀處分，國民黨副發言人賴苡任（右）表示，國民黨是有組織、紀律的政黨，祭黨紀行之有年，相信黨籍立委對於拿下立法院正副院長，一定有決心團結在一起的想法。圖／擷取自國民黨YT頻道
第11屆立法院正副院長選舉在即，國民黨今中午將舉行黨團大會，對於是否會對投錯票者祭出黨紀處分，國民黨副發言人賴苡任（右）表示，國民黨是有組織、紀律的政黨，祭黨紀行之有年，相信黨籍立委對於拿下立法院正副院長，一定有決心團結在一起的想法。圖／擷取自國民黨YT頻道

國民黨立法院黨團中午舉行黨團大會，對於立法院長選舉是否對投錯票者黨紀處分，國民黨副發言人賴苡任表示，國民黨是有組織紀律的政黨，祭黨紀行之有年，相信國民黨立委對於拿下立法院正副院長，一定有決心團結在一起的想法。

國民黨不分區立委當選人吳宗憲表示，以不分區立委而言，他們沒有選區壓力，當然是以國民黨指示為主；會有投錯票的情況發生，令人票匪夷所思，他不太能理解為何會投錯，現在國民義務教育這麼高，名字看錯的機率，至少他不會發生。

國民黨立委當選人黃健豪說，新一屆立法院由於新科立委較多，今天中午黨團會議，會針對正副院長投票有新生教育訓練。國民黨立委當選人羅庭瑋表示，因有投錯票前例，希望能模擬投票讓大家習慣一下，他樂見有黨紀準備，避免跑票狀況發生。

羅庭瑋指出，台中市長盧秀燕剛擔任立委時，選召委時曾不小心誤投給自己，當下感到不好意思，幸好那次召委仍由國民黨拿下，她提醒新科立委在正副院長選舉時，一定不要投自己。

國民黨不分區立委 立法院

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