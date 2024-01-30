台中捷運綠線延伸仍卡關 王惠美握拳：「縣籍立委加油」

選後半月，行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規畫報告，反觀同是選舉期間火熱議題的台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估，雖然行政院長陳建仁宣示在附帶條件下將盡速核定，至今卻仍無動靜，彰化縣長王惠美今天被媒體問到看法時，臉色沈重，握拳說「縣籍立委大家加油」。

民進黨籍立委黃秀芳回應說，會再要求行政院盡速核定台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估，但縣府也要針對行政院的「附帶條件」，即加速同步完成彰東擴大都市計畫案的核定。

總統及立委選舉期間，遲未獲行政院核定的台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估，以及台中捷運藍線綜合規畫案，藍營痛批中央「卡」地方建設。

針對台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估，行政院長陳建仁去年12月14日在院會宣布「#附條件一次核定」，同時支持台中市及彰化縣，請國發會盡速完成審查程序，行政院將盡速核定台中捷運綠線可行性報告，所謂的附帶條件就是要求在進入綜合規畫前，必須同步完成彰東擴大都市計畫核定。

行政院宣示「#附條件一次核定」當天，王惠美就在臉書上PO文「行政院長陳建仁如果重視中彰建設發展應該直接核定，地方重大建設都需要經過中央同意，中彰投是共同生活圈，台中捷運路網建設和彰化、南投的發展息息相關！執政的民進黨要以區域發展為重，不可因為中彰投都是國民黨執政的縣市而置之不理！相對於台中市選出的立委，不分黨派爭取捷運綠線延伸大坑，我不禁想問，人家拚建設，我們彰化的選區立委在那裡？是不是睡著了？」

選舉結束，行政院昨天卻只核定台中捷運藍線綜合規畫案，但台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估卻未「盡速」核定。王惠美今天被媒體問到看法時，臉色不悅地握拳說：「縣籍立委大家加油」。

針對台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估案，王惠美數度指摘縣籍立委未積極努力爭取，民進黨彰化縣立委黃秀芳今天回應說，行政院在附帶條件中，要求同步完成彰東擴大都市計畫案的核定。她會再努力爭取行政院盡速核定外，縣府也要盡速完成彰東擴大都市計畫案的核定。

黃秀芳說，彰東擴大都市計畫案仍未獲核定，主要是中央要求採區段徵收取得用地，但地主卻要求市地重畫， 縣府應該積極與地方溝通協調，尋求突破。 行政院昨天核定台中捷運藍綠綜合規畫報告，反觀同是選舉期間火熱議題的台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估的核定卻無進展，彰化縣長王惠美要縣籍立委加油。記者劉明岩／攝影

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