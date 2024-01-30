快訊

台北天空塔開發案遭檢舉涉掏空10億 碩河副董遭限制出境出海

他點這款「LINE新貼圖」嚇到路邊大叫！網氣炸「一定封鎖」教你關閉方法

中捷藍線10年終核定 盧秀燕：這是市民的勝利！

台中捷運綠線延伸仍卡關 王惠美握拳：「縣籍立委加油」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
行政院昨天核定台中捷運藍綠綜合規畫報告，反觀同是選舉期間火熱議題的台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估的核定卻無進展，彰化縣長王惠美要縣籍立委加油。記者劉明岩／攝影
行政院昨天核定台中捷運藍綠綜合規畫報告，反觀同是選舉期間火熱議題的台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估的核定卻無進展，彰化縣長王惠美要縣籍立委加油。記者劉明岩／攝影

選後半月，行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規畫報告，反觀同是選舉期間火熱議題的台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估，雖然行政院長陳建仁宣示在附帶條件下將盡速核定，至今卻仍無動靜，彰化縣長王惠美今天被媒體問到看法時，臉色沈重，握拳說「縣籍立委大家加油」。

民進黨籍立委黃秀芳回應說，會再要求行政院盡速核定台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估，但縣府也要針對行政院的「附帶條件」，即加速同步完成彰東擴大都市計畫案的核定。

總統及立委選舉期間，遲未獲行政院核定的台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估，以及台中捷運藍線綜合規畫案，藍營痛批中央「卡」地方建設。

針對台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估，行政院長陳建仁去年12月14日在院會宣布「#附條件一次核定」，同時支持台中市及彰化縣，請國發會盡速完成審查程序，行政院將盡速核定台中捷運綠線可行性報告，所謂的附帶條件就是要求在進入綜合規畫前，必須同步完成彰東擴大都市計畫核定。

行政院宣示「#附條件一次核定」當天，王惠美就在臉書上PO文「行政院長陳建仁如果重視中彰建設發展應該直接核定，地方重大建設都需要經過中央同意，中彰投是共同生活圈，台中捷運路網建設和彰化、南投的發展息息相關！執政的民進黨要以區域發展為重，不可因為中彰投都是國民黨執政的縣市而置之不理！相對於台中市選出的立委，不分黨派爭取捷運綠線延伸大坑，我不禁想問，人家拚建設，我們彰化的選區立委在那裡？是不是睡著了？」

選舉結束，行政院昨天卻只核定台中捷運藍線綜合規畫案，但台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估卻未「盡速」核定。王惠美今天被媒體問到看法時，臉色不悅地握拳說：「縣籍立委大家加油」。

針對台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估案，王惠美數度指摘縣籍立委未積極努力爭取，民進黨彰化縣立委黃秀芳今天回應說，行政院在附帶條件中，要求同步完成彰東擴大都市計畫案的核定。她會再努力爭取行政院盡速核定外，縣府也要盡速完成彰東擴大都市計畫案的核定。

黃秀芳說，彰東擴大都市計畫案仍未獲核定，主要是中央要求採區段徵收取得用地，但地主卻要求市地重畫， 縣府應該積極與地方溝通協調，尋求突破。

行政院昨天核定台中捷運藍綠綜合規畫報告，反觀同是選舉期間火熱議題的台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估的核定卻無進展，彰化縣長王惠美要縣籍立委加油。記者劉明岩／攝影
行政院昨天核定台中捷運藍綠綜合規畫報告，反觀同是選舉期間火熱議題的台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估的核定卻無進展，彰化縣長王惠美要縣籍立委加油。記者劉明岩／攝影

台中捷運 行政院

延伸閱讀

彰化縣新任5分局長就職 王惠美要求加強春節治安交通

贈教養院加菜金、發福袋 陳建仁：政府會一直照顧年邁院生

彰化國際賽車節封街拉力賽 王惠美：光聽就熱血沸騰

趕在春節前 彰化田尾怡心園全齡友善遊憩區今啟用

相關新聞

投錯正副院長將祭黨紀？準藍委：不太能理解為何會投錯

國民黨立法院黨團中午舉行黨團大會，對於立法院長選舉是否對投錯票者黨紀處分，國民黨副發言人賴苡任表示，國民黨是有組織紀律的...

韓國瑜拜會黃國昌抱在一起 柯建銘酸：那一幕千古傳奇

國民黨不分區立委當選人韓國瑜昨天與民眾黨不分區立委當選人黃國昌互相擁抱，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，兩人抱在一起，...

蔡英文前往澎湖戰備部隊進行勗勉 期盼推動現代化部隊

蔡英文總統上午前往澎湖地區戰備部隊進行勗勉，首先抵達定海營區參觀海軍造船廠的內燃機工廠，隨後前往五德營區參加啟用典禮並進...

中央核定中捷藍線 綠委林靜儀籲：盼中市府不要再拖

行政院昨核定台中捷運藍線、台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究。立委林靜儀說，行政院終於通過台中捷運藍線、台鐵海線鐵路雙軌化等海...

台中捷運綠線延伸仍卡關 王惠美握拳：「縣籍立委加油」

選後半月，行政院昨天核定台中捷運藍綠綜合規畫報告，反觀同是選舉期間火熱議題的台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估，雖...

行政院核定中捷藍線 綠委：盼台中捷運路網趕快完成

行政院昨核定台中捷運藍線、台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究。民進黨立委何欣純說，她一直以來盼中央盡速核定台中捷運藍線、盡早動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。