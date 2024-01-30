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影／提預算法修正案 王鴻薇：財政健全第一步

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
立委王鴻薇（中）、林思銘（右）以及新科立委張智倫（左）上午舉行記者會，提案刪除預算法第八十三條第一項第四款，「不定期或數年一次之重大政事」之特別預算提出理由。記者曾吉松／攝影
立委王鴻薇（中）、林思銘（右）以及新科立委張智倫（左）上午舉行記者會，提案刪除預算法第八十三條第一項第四款，「不定期或數年一次之重大政事」之特別預算提出理由。記者曾吉松／攝影

立委王鴻薇、林思銘以及新科立委張智倫上午舉行記者會，提案刪除預算法第八十三條第一項第四款，「不定期或數年一次之重大政事」之特別預算提出理由。

王鴻薇表示修法目的在終止政府利用其大開濫用特別預算方便之門，破壞正常預算體制的問題，「特別預算常態化」長年以來已破壞預算整體性及財政紀律，是本會期重要的法案。

立委王鴻薇（中）、林思銘（右）以及新科立委張智倫（左）上午舉行記者會提案修預算法，王鴻薇表示修法目的在終止政府利用其大開濫用特別預算方便之門，破壞正常預算體制的問題。記者曾吉松／攝影
立委王鴻薇（中）、林思銘（右）以及新科立委張智倫（左）上午舉行記者會提案修預算法，王鴻薇表示修法目的在終止政府利用其大開濫用特別預算方便之門，破壞正常預算體制的問題。記者曾吉松／攝影

王鴻薇 張智倫 記者會

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