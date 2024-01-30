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行政院核定中捷藍線 綠委：盼台中捷運路網趕快完成

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市立委何欣純。圖／何欣純提供
台中市立委何欣純。圖／何欣純提供

行政院昨核定台中捷運藍線、台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究。民進黨立委何欣純說，她一直以來盼中央盡速核定台中捷運藍線、盡早動工，現在核定了，盼市府針對關係未來海線轉運的沙鹿車站是否共構等問題盡速解決，也盼市府盡速推動捷運橘線、大平霧（紫線），讓台中的捷運路網能趕快完成。

行政院昨核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究。交通部指出，台中捷運藍線總經費1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。計畫路線西起台中港，東行經過沙鹿、西屯至台中市區，為台中市最重要東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字軸網，有效提升公共運輸服務量，並促進台中城鄉均衡發展。

之前在立法院總質詢時就希望行政院能儘速核定、動工，如今已經核定，希望市政府針對專家學者有疑義的部分，包括關係未來海線轉運的沙鹿車站是否共構等問題，能以台中未來最大交通利益為前提盡速解決，讓工程早日動工。

何欣純表示，她一直以來立場及態度就是希望行政院能盡速核定台中捷運藍線宜盡早動工，包括她在立院總質詢，也當面拜託要求行政院長陳建仁趕快核定、趕快動工，這是符合全台中市民最大利益與期待。

何欣純認為，現在台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究核定了，要面對沙鹿車站要不要共構？需要專家學者意見、市府面對和解決，能以台中最大交通利益為前提盡速解決，讓工程早日動工。她也盼市府也能盡速規畫推動捷運橘線、大平霧（紫線），讓台中的捷運路網能趕快完成，這也是所有台中市民共同的期待。

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