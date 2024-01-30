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行政院核定台中二大軌道建設案 網友幾乎一面倒酸綠

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
行政院昨天核定台中二大建設案，民進黨立法院副院長蔡其昌昨晚臉書粉專立即回應。圖／取自蔡其昌臉書
行政院昨天核定台中二大建設案，民進黨立法院副院長蔡其昌昨晚臉書粉專立即回應。圖／取自蔡其昌臉書

行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究；議題今天在中部許多網站熱議，其中批踢踢網友幾乎一面倒酸綠，有人說用選票教訓綠委看來挺有用，有人說「綠再繼續卡啊」。

批踢踢網路有網友酸「不是說圖利某顏家，現在是綠色圖利顏家嗎」，有網友說，台中這二大建設案早就該過了，「不意外」，「真以為台中欠你」，也有人說，如果賴政府願意積極建設台中，下次民進黨立委拚回6席，還有人酸「不是說選錯人就沒有，怎麼現在就有了？」但也有網友對此建設不抱樂觀說，中捷藍線蓋好也不會解決塞車，只是多一種交通工具。

行政院昨天核定台中二大建設案後，民進黨立法院副院長蔡其昌迅速回應，團隊並製作圖卡，強調「蔡其昌成功爭取」，蔡其昌表示，努力多年所爭取的海線鐵路雙軌化，終於獲行政院依先前承諾核定，感謝行政院對海線建設的支持，後續請交通部繼續進行細部設計等相關作業，讓海線雙軌化能夠盡快動工。

蔡其昌說，不只鐵路雙軌化，海線鐵路的高架化，更是對海線發展至關重要的建設，目前只差在中市府的配合款，也希望市府積極辦理，早日讓海線鐵路不僅雙軌化也能完成高架化，縫合都市發展，促進海線發展

蔡其昌表示，他樂見行政院核定捷運藍線，這是海線鄉親期待多年的重大建設，也是自己長期在中央發聲爭取的建設，但請中市府務必盡快完成應補正事項，才能盡快動工。

行政院昨天核定台中二大建設案，民進黨立法院副院長蔡其昌昨晚臉書粉專立即回應。圖／取自蔡其昌臉書
行政院昨天核定台中二大建設案，民進黨立法院副院長蔡其昌昨晚臉書粉專立即回應。圖／取自蔡其昌臉書
行政院核定台中二大建設案，網路熱議。圖／取自批踢踢
行政院核定台中二大建設案，網路熱議。圖／取自批踢踢

蔡其昌 行政院 台中捷運

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