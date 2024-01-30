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中捷藍線核定 新北多案還在中央審 侯友宜：不斷溝通

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，針對相關案件會持續與中央溝通協調。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，針對相關案件會持續與中央溝通協調。記者葉德正／攝影

行政院昨日核定台中捷運藍線綜合規畫，新北也有多案仍在中央審議。新北市長侯友宜今被問到包括蘆洲南北側、銀新未來城等議題時表示，新北推動2030新願景，包括捷運三環六線、都市計畫蘆洲南北側與照顧長者的三重銀新未來城都需要中央地方攜手合作，會不斷跟中央溝通，希望能照顧大台北地區。

侯友宜說，捷運三環六線正在逐條實現，其中也牽涉都市計畫如蘆洲南北側開發案等，地方不斷提出來需求，他也會不斷跟中央溝通，希望中央、地方一起合作，尤其新北地區急速發展過程中，更應該快速行動，讓新北不斷往前走，讓2030新願景在新北落實實現。

蘆洲南北側是新北近期重大開發計畫之一，市府透過大眾運輸發展為導向（TOD）方式規畫，在捷運場站周邊配置商業區及住宅區，並留設多數公園、綠地等開放性空間，另針對就醫、就學、停車、里民活動等需求規畫相關公共設施用地，因蘆洲長期飽受基準容積過低導致都更不易的問題，蘆洲南北側開發將有機會透過調配，提升周邊地區基準容積。

蘆洲南北側還有農業局提出河川空間立體化規畫，將在河川區打造跨堤平台，結合零售市場用地，整合大台北集貨市場攤販，打造地標性、綜合性的國際水岸觀光市集。不過案件送中央3年多，目前還在內政部小組審議。

三重銀新未來城則是侯友宜上任後重大政策之一，市府在三重碧華國中舊址規畫為銀新未來城，打造商場、托老、托幼及運動中心與銀髮住宅等，但市府2020年10月報中央，中央希望地方增加「社宅」功能、減少商業設施比例，目前也在審議中。

新北市城鄉局表示，目前兩案都在內政部審議中，將持續溝通，希望加速案件進行。

台中捷運 侯友宜

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