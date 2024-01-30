影／中捷藍線10年終核定 盧秀燕：這是市民的勝利！

台中市長盧秀燕在市政會議前受訪指出，中央一口氣核定捷運藍線綜合評估、海線鐵路雙軌可行性評估，她首要感謝廣大市民，尤其在這次大選展現強烈民意，促成捷運藍線，「這是市民的勝利！」

記者追問，昨天什麼時候收到捷運藍線通過的消息？原訂今天台中準立委還要開記者會，結果就突然收到會覺得太突然嗎？盧秀燕說，捷運藍線經過長期的努力跟奮鬥，昨天傍晚終於傳來好消息，行政院核定捷運藍線綜合評估規劃。

盧秀燕笑說，第一個要感謝市民，台中市廣大的市民尤其在這一次大選展現強烈的民意，所以促成捷運藍線可以以核定，另外也通過海線鐵路雙軌可行性計畫，所以這是市民的勝選，市民的勝利，所以要特別感謝市民。

第二個，她感謝行政院長陳建仁以及副院長鄭文燦，在看守內閣期間體會到這次選舉完所產生的民意，願意有所作為，所以她要表示感謝。

她說，捷運藍線已經核定了，接下來很重要的工作，會儘快跟中央確認相關的訊息跟相關的計劃，然後開始進行龐大的作業。

另外，盧秀燕說，她其實還有一些心願，因為捷運台中捷運如果要發揮更大的功能，不只要照顧台中市，也要嘉惠整個中部地區，所以包括綠線延伸到彰化，可以延伸到南投，台中市政府也都會跟聯合中部的幾個縣市共同爭取。讓中部捷運就像雙北的捷運一樣，四通八達，這是中部地區的民眾應該要得到的交通建設。