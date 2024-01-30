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疫情中斷交流4年…救國團組團 跨黨派議員訪日自民黨

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
｢第26屆中華民國青年代表訪日團」由救國團主任葛永光率團與日本自民黨交流，團員包括北市議員詹為元、北市議員陳宥丞、桃園市議員朱珍瑤、台中市議員施志昌、台南市議員蔡宗豪、高雄市議員白喬茵等跨黨派青年代表，自1月29日起展開5天的交流訪問，深化兩國青年交流合作。圖╱救國團提供
｢第26屆中華民國青年代表訪日團」由救國團主任葛永光率團與日本自民黨交流，團員包括北市議員詹為元、北市議員陳宥丞、桃園市議員朱珍瑤、台中市議員施志昌、台南市議員蔡宗豪、高雄市議員白喬茵等跨黨派青年代表，自1月29日起展開5天的交流訪問，深化兩國青年交流合作。圖╱救國團提供

救國團每年應日本自民黨邀請組團赴日，因新冠疫情中斷4年，今年再度恢復，由救國團主任葛永光率團一行20人，包括台北市議員詹為元、台北市議員陳宥丞、桃園市議員朱珍瑤、台中市議員施志昌、台南市議員蔡宗豪、高雄市議員白喬茵等跨黨派青年代表，昨起展開5天的交流訪問，深化兩國青年交流合作。

救國團表示，救國團與日本自民黨自民國56年起每年互訪交流，新冠疫情期間中斷4年，今年自民黨青年局恢復邀請。訪問團抵達東京首日拜會參議院農林水産委員會委員偉滝波宏文，滝波宏文表示個人因妻子為台灣人，與台灣感情深厚且往來密切，他對於這次石川縣地震台灣賑災善款突破25億日元表達感謝，也特別邀請台灣朋友到日本搭乘即將於今年開通金澤站到敦賀站區間的北陸新幹線。

滝波宏文強調，台灣是日本的夥伴且有相同價值觀，未來也會繼續加強和台灣的關係。葛永光則回應，日本前首相安倍先生前曾說｢台灣有事，日本有事｣，充分說明兩國情誼，同樣地｢日本有事就是台灣有事｣，無論是福島核災還是這次的能登半島地震，台灣政府、民間企業及人民都立即伸出援手，充分證明兩國關係猶如兄弟情誼。

首日晚間，由自民黨青年局局長藤原崇和眾議員設宴接待訪問團表達熱烈歡迎，今起也將陸續拜會自民黨高層包括副總裁麻生太郎，幹事長茂木敏聰及日華議員懇談會古屋圭司會長等。葛永光表示，這次交流將為兩國青年之間的友誼與合作注入新的動力，促進兩國關係的持續發展。

議員 日本 自民黨

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