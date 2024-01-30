影／陳建仁視察春節漁產、蔬果運銷 分送過年小紅包

行政院長陳建仁清晨前往台北市魚類批發市場的中繼魚市場與台北第一果菜批發市場，視察春節漁產與蔬果供銷情況，陳建仁在致詞時表示，不管是養殖漁業也好、海洋撈捕漁業也好，大家都很努力打拚，近日因為寒流的關係，特別前往南部幫忙虱目魚養殖漁業減少損失；最近漁業產銷情況也非常好，從三百噸增加到三百九十噸，增加30%讓大家可以年年有魚、年年都是過個好年。行政院陳建仁感謝眾人對春節魚貨與蔬果調節販售的幫忙，處處分送紅包，預祝眾人過好年。 農曆春節到來，台北第一果菜批發市場的盤商叫賣蔬果。記者陳正興／攝影 農曆春節到來，台北第一果菜批發市場的盤商仔細整理水果準備販售。記者陳正興／攝影 行政院長陳建仁（右二）清晨在台北市副市長林奕華（左一）陪同下前往台北市魚類批發市場的中繼魚市場，視察春節魚貨疏運狀況，魚市代表送上鮮魚，表達感謝。記者陳正興／攝影 行政院長陳建仁（左三）清晨在台北市副市長林奕華（左二）陪同下，前往台北第一果菜批發市場，視察春節蔬果供銷情況，分送紅包給攤商。記者陳正興／攝影 行政院長陳建仁（左一）清晨前往台北第一果菜批發市場，視察春節蔬果供銷情況，看到水果新鮮、色澤漂亮，忍不住拿起來觀看。記者陳正興／攝影

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