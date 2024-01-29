快訊

不會全是民進黨 賴清德談閣揆、部會首長：已有人選在思考

昔人氣女星患第4期癌症 已規畫葬禮：不想看到這些人來

台股漲124點創波段高 成交值卻創今年新低…法人揭原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統卸任前登太平島 張啟楷贊同：有一石三鳥的意義

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委當選人張啟楷。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委當選人張啟楷。記者潘俊宏／攝影

蔡英文總統任內未登過太平島，本月島上港側浚深及碼頭整修工程竣工，民進黨立委力挺蔡總統前往主持完工啟用典禮。民眾黨不分區立委當選人張啟楷今天表示贊同，認為蔡總統到太平島有一石三鳥的意義。

張啟楷指出，蔡總統身為國家元首，掌理國防、外交、兩岸，在卸任前夕視察太平島，能慰勞一千八百公里外戍守的海巡官兵，也可藉此彰顯主權意義，有其必要。

張啟楷指出，蔡總統視察太平島能穩定選後國內政情、民心，且餘波盪漾，有宣示的重大意義；選舉結束後，當選的賴清德成為弱勢總統，朝小野大，蔡英文的太平島之旅，對執政團隊與領導權有穩定與鞏固的意義。

張啟楷表示，蔡總統執政8年，今年5月20日即將卸任，南海的太平島是國土邊陲，也是國際海權爭奪、美中競爭之地，亦是印太戰略的敏感爭點；蔡總統選擇視察太平島，彰顯台灣在地緣戰略上的重要性，為她的執政劃下完美句點。

張啟楷認為，蔡總統若到南沙太平洋島視察，是一石三鳥，有上述幾種意義，太平島是南海明珠，在國內、國際、印太地區都是重要地理位置之一，此刻特別耀眼，作為蔡總統畢業之旅是適切的。

太平島 張啟楷 蔡英文

延伸閱讀

游錫堃蔡其昌訪民眾黨團 雙方舉行閉門會議

韓國瑜拜會民眾黨爭取立法院長 主動輕摟黃國昌

影／韓國瑜、江啟臣 拜會民眾黨立院黨團

韓國瑜、江啟臣9點拜會民眾黨團 爭取立法院長選舉支持

相關新聞

蔡總統卸任前登太平島 張啟楷贊同：有一石三鳥的意義

蔡英文總統任內未登過太平島，本月島上港側浚深及碼頭整修工程竣工，民進黨立委力挺蔡總統前往主持完工啟用典禮。民眾黨不分區立...

全教總批公教人員調薪黑箱 人事總處：無黑箱作業

針對全國教師工會總聯合會批評公教人員專業加給部分，幅度調整不一，人事總處今表示，軍公教員工待遇調整已建立制度化運作機制，...

太平島碼頭整修竣工 白委認為蔡總統是否登島需審慎

蔡英文總統任內未登過太平島，本月島上港側浚深及碼頭整修工程竣工，民進黨立委力挺蔡總統前往主持完工啟用典禮。民眾黨立委認為...

蔡總統接見志工楷模「金駝獎」得獎人 感謝溫暖的力量

蔡英文總統今天接見第29屆志願服務楷模「金駝獎」得獎人，她肯定得獎人的長期付出與貢獻，足以成為社會大眾的楷模。

獲全新iPhone 15！王世堅自嘲終懂大家樂趣 幕僚補刀：像山頂洞人知用火

民進黨立委當選人王世堅高票當選，媒體人黃暐瀚日前兌現承諾送王世堅一支最新的i phone 15，王世堅今天在臉書表示，他...

民進黨團3長確定 幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄

民進黨團今天舉行第11屆黨團成員首次的黨團會議，會中通過現任立法院正副院長游錫堃與蔡其昌組成「游昌配」，尋求連任正副院長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。