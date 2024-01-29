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蔡總統卸任前登太平島 張啟楷贊同：有一石三鳥的意義
蔡英文總統任內未登過太平島，本月島上港側浚深及碼頭整修工程竣工，民進黨立委力挺蔡總統前往主持完工啟用典禮。民眾黨不分區立委當選人張啟楷今天表示贊同，認為蔡總統到太平島有一石三鳥的意義。
張啟楷指出，蔡總統身為國家元首，掌理國防、外交、兩岸，在卸任前夕視察太平島，能慰勞一千八百公里外戍守的海巡官兵，也可藉此彰顯主權意義，有其必要。
張啟楷指出，蔡總統視察太平島能穩定選後國內政情、民心，且餘波盪漾，有宣示的重大意義；選舉結束後，當選的賴清德成為弱勢總統，朝小野大，蔡英文的太平島之旅，對執政團隊與領導權有穩定與鞏固的意義。
張啟楷表示，蔡總統執政8年，今年5月20日即將卸任，南海的太平島是國土邊陲，也是國際海權爭奪、美中競爭之地，亦是印太戰略的敏感爭點；蔡總統選擇視察太平島，彰顯台灣在地緣戰略上的重要性，為她的執政劃下完美句點。
張啟楷認為，蔡總統若到南沙太平洋島視察，是一石三鳥，有上述幾種意義，太平島是南海明珠，在國內、國際、印太地區都是重要地理位置之一，此刻特別耀眼，作為蔡總統畢業之旅是適切的。
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