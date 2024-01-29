太平島碼頭整修竣工 白委認為蔡總統是否登島需審慎

蔡英文總統任內未登過太平島，本月島上港側浚深及碼頭整修工程竣工，民進黨立委力挺蔡總統前往主持完工啟用典禮。民眾黨立委認為，太平島是較敏感的疆土，總統前往有象徵主權的意義，需審慎評估。

民眾黨不分區立委當選人林國成表示，太平島是敏感的疆土，過去大家不太關心太平島各項建設，但這是總統府與行政院所規畫的，他認為竣工後去理所當然，總統願意去，他也樂觀其成；太平島是中華民國疆土，總統前往有宣示作用，也有肯定任內建設，他支持蔡英文總統前往。

民眾黨立委張其祿表示，太平島是爭議比較高的點，總統前往象徵主權，但現在台灣國際情勢不穩，還是要視整體環境來考慮，有沒有必要此時前往增加緊張情勢？目的為何？都應講清楚並作綜合研判，不要只是因為任期快結束，當畢業旅行。

張其祿指出，太平島情勢複雜，總統行事應該審慎一點，不要只因為留下任內紀錄，當畢業旅行留念；該地爭議點高，總統言行都容易引起國際關注和緊張情勢，需謹慎評估。 民眾黨立委張其祿。圖/聯合報系資料照

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