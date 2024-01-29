蔡總統接見志工楷模「金駝獎」得獎人 感謝溫暖的力量

蔡英文總統今天接見第29屆志願服務楷模「金駝獎」得獎人，她肯定得獎人的長期付出與貢獻，足以成為社會大眾的楷模。

她表示，政府會因應社會趨勢，建立更健全的志工制度，鼓勵更多銀髮族、家庭及企業志工投入社會服務的行列，讓台灣的志願服務持續茁壯發展。

蔡總統指出，這個獎項的目的，是表揚熱心公益的志工，鼓勵社會大眾加入志願服務的行列。從她2016年上任以來，都在總統府與每一屆得獎人見面，就是希望像今天一樣，能夠當面感謝大家的努力及貢獻。

蔡總統說，今天得獎人的服務年資都是18年以上，多數甚至超過22年。這麼長期不間斷付出，很不容易，也為台灣社會帶來許多溫暖。本屆最高齡的得獎人曾明輝，在台中榮民總醫院擔任志工，20多年來從未間斷的服務，帶給許多患者與家屬重要的支持，令人敬佩。

蔡總統逐一表揚其他9位得獎者事蹟，她指出，陳佳吟加入衛生福利部嘉南療養院向日葵志工隊，也在台南市立醫院擔任志工。當家屬無法經常探訪親人時，會主動協助探視，是患者和家屬心中的志工媽媽；林新安服務高雄市生命線協會，定期值夜班，協助24小時服務不斷線，在校園宣導自殺防治。

蔡總統說，黃玲娥在中正紀念堂提供遊客諮詢及專業導覽，協助培訓新進志工；劉明和服務於屏東基督教醫院，是這屆服務時數最高的得獎人，2萬5420小時，服務領域跨及社政、警政及消防等單位。

蔡總統表示，江幸玫協助新北市板橋區板橋國小，成立志工隊為學生提供服務。陳美妃服務於弘道老人福利基金會，將護理所學融入服務，帶領志工落實在宅服務；王月李在台中市東區成功國小協助學生圖書管理、學習輔導及支援各種活動。

蔡總統說，李沛明服務於台北市政府政風處，積極宣導交通安全知識；張耀雯長期擔任高雄長庚紀念醫院志工，在安寧病房分享抗癌經驗，協助安寧團隊身心靈照護。

蔡總統說，得獎人善行義舉令人感動，是社會大眾楷模。感謝中華民國志願服務協會及台北市志願服務協會，努力推動及宣揚志願服務理念。政府會因應社會趨勢，建立更健全的志工制度，鼓勵更多銀髮族、家庭及企業志工投入社會服務的行列。

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