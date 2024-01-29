賴清德期勉綠委勿忘創黨精神 笑稱成為最常回立院總統

民進黨立法院黨團今天黨團會議，民進黨總統當選人賴清德受邀出席，賴清德說，他是回娘家，也許未來的歷史會記載，他是最常回立法院的總統，期勉黨團成員勿忘創黨精神，清廉勤政愛鄉土，時刻警惕社會的要求，記住支持者的無怨無悔。

民進黨黨團上午舉行第11屆黨團成立大會及第一次黨團會議，推舉現任立法院正副院長游錫堃、蔡其昌角逐下屆立法院正副院長，賴清德以黨主席身分到場致意，這是賴清德當選總統以來，第二度到立法院。

賴清德表示，現在的民意變化很快，尤其是在網路時代，大家要持續掌握民意，適時反映民意，善用工具創新作法，個別立委要有完整的戰鬥能力，對外團結一致。賴清德期勉黨團成員，勿忘創黨精神，清廉勤政愛鄉土，時刻警惕社會的要求，記住支持者的無怨無悔。

據轉述，賴清德對於即將組成新國會，希望大家能夠團結一致，推動國家重大政策，新國會有別於過往的政治生態，現在面臨三黨不過半的局面，每個人都要把自己的力量發揮到最大，要接受黨團幹部的指揮，完成府院希望大家協助的重大政策。

賴清德說，相較於民進黨在國會過半時期，朝野互動的方式將會不同，需要黨團成員更加費心，需要特別留意溝通協調及合作等。

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