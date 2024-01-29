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民進黨質疑高虹安安插親信在市府勞工處 市府回應了

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
陳建名指出，林男在勞工處的業務主要是掌管公益彩券回饋金補助核銷管理，基本上就是掌握高虹安對社團補助的小金庫。圖/陳建名提供
陳建名指出，林男在勞工處的業務主要是掌管公益彩券回饋金補助核銷管理，基本上就是掌握高虹安對社團補助的小金庫。圖/陳建名提供

新竹市長高虹安上周公布最新一波人事異動，民進黨新竹市議會黨團總召陳建名今說，黨團接獲市府吹哨者提供證據，指高虹安安插親信於市府勞工處任職，一名民眾黨林姓男黨工過去曾任職一間基金會時遭爆挪用公款被辭退，當時擔任新竹市黨部主委的高虹安也知情，林男前年參選竹縣竹北市民代表失利後，已於1月17日就任市府勞工處約聘人員，市府儼然成為高友友的寄生之處。

對此，市府勞工處澄清，有關人事應徵相關程序均依規定辦理，並依該職務公告的專業資格辦理徵才，當時因業務調整，徵才職務為辦理身心障礙者職業訓練、職業輔導評量等業務，已無公益彩券回饋金補助項目。另外，林男因生涯規畫，已於1月26日自請離職。

陳建名說，據吹哨者提供資料，林男1月17日於勞工處就業服務科擔任約聘僱一職，辦公室內對於林的背景多有疑慮，且市府同仁詢問社會處後，也證實林男與之前任職的基金會有帳務處理的糾紛。

陳建名指出，林男在勞工處的業務主要是掌管公益彩券回饋金補助核銷管理，基本上就是掌握高虹安對社團補助的小金庫，不難理解高虹安為何需要安排自己人在這個位置，不過時任新竹縣市黨部主委的高虹安2022年時向媒體證實有收到林男涉嫌挪用公款的檢舉，高也對媒體稱已展開調查，2年後林居然空降市府。

陳建名表示，高虹安最近人事動作頻頻，推測恐與本身涉貪官司將於農曆年後密集出庭有關，外界都在傳高虹安官司不妙，正在緊鑼密鼓地清洗市府人事，將自己人安插至可以掌握資源的位置，確保在一審有罪被停職的狀況下，仍保有對於市政的影響力。高虹安違法亂紀的人事行為，再度犧牲新竹市民的福祉，破壞專業的公務文化，讓民眾黨再度寄生市府。

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