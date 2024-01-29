【重磅快評】賀瓏終於「道歉」 卻吃光民進黨豆腐

賀瓏「道歉」 了！大陸前央視記者王志安在夜夜秀歧視身障人士的言論遭砲轟，薩泰爾娛樂、製作人、助理主持人先後道歉，民進黨政策會執行長王義川非要賀瓏道歉不可，否則不罷干休。賀瓏昨天終於發聲承認疏失，還說2028年會全力輔選民進黨。這個酸味十足道歉充滿反諷，卻再度戳到民進黨的痛處。

網路脫口秀賀瓏夜夜秀來賓王志安在節目發表歧視身障者的言談引起風波，導演兼主持人賀瓏未適時制止遭批評，民進黨政策會執行長王義川無日不罵，昨天賀瓏在最新影片中道歉，坦承製作疏失，會虛心檢討。

賀瓏的說法分兩個部分，第一個部分是承認王志安模仿身障人權律師陳俊翰的說法和動作是絕對不恰當，並指陳不是被強迫上台作秀，而是認真發表政見，希望推動身障者權益，值得被尊敬，夜夜秀團隊24日就已聯繫上陳道歉，感謝他願既往不咎。

第二部分則是反諷民進黨，賀瓏表示，團隊不應該在後製影片時只有加上「來賓言論不代表本台立場」，應反覆研究來賓言論、肢體動作是否恰當，這是夜夜秀的疏失。還說大選雖結束，但不分區立委仍有遞補機制，期待未來陳能藉由民進黨安排遞補進立法院，若無法實現，請大家4年後投票給最努力對身障者權益付出的民進黨，把陳送進立法院，2028年時，夜夜秀也會盡全力輔選民進黨。

賀瓏是喜劇演員，連道歉都可以演出效果十足的橋段，確有一定的功力；賀瓏到底有沒有道歉的誠意，外界見仁見智，陳俊翰能不能接受，也只有他心裡知道，但最難堪的是民進黨，難怪王義川忍了一個晚上，今天早上回應說「每次的認錯都會讓人成長，但不認錯會讓自己退步，埋下犯大錯的引子。」還說，他不太建議小孩看這種節目，似乎對賀的道歉頗不以為然。

賀瓏一方面盛讚民進黨最照顧身障者權益，卻要民進黨讓陳俊翰遞補不分區立委，這根本是給民進黨出了大難題。因為陳俊翰排名16，前面還有王正旭、王義川及陳培瑜，之前光是游錫堃若未能連任立法院長是不是要讓位王義川的話題就吵翻天，游還為此動氣，要輪到陳俊翰進立法院不知要等到民國幾年，賀瓏偏要戳一下民進黨痛處，難怪王義川不領情。

更絕的是，賀瓏也料準陳俊翰要遞補進立法院不是一年半載做得到的事，還說民進黨如果做不到，大家就4年後投票給民進黨，把陳送進立法院，還說夜夜秀屆時也會盡全力輔選民進黨。這當然是玩笑話，但效果十足，也吃光了民進黨的豆腐。民進黨對娛樂性節目下重手，效果適得其反，得失之間，必須重新評估。

至於民進黨發言人吳崢，他今天受訪只談王志安，指王日前雖透過直播公開道歉，但內容中仍企圖以政治化掩飾自己歧視身障者的卑劣，實在令人感到遺憾，但吳卻避談賀瓏昨天影片的道歉，也算是機伶的了。

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