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檢視政府的打詐成效 陳亭妃呼籲應提更具體打詐措施

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民進黨立法委員陳亭妃上午在立法院舉行「從選前到選後謝票，民眾最關心議題『政府如何打詐？』」記者會，邀請行政院打詐辦公室、警政署、數發部、金管會、法務部等主管機關，一同檢視政府的打詐成效。記者林伯東／攝影
民進黨立法委員陳亭妃上午在立法院舉行「從選前到選後謝票，民眾最關心議題『政府如何打詐？』」記者會，邀請行政院打詐辦公室、警政署、數發部、金管會、法務部等主管機關，一同檢視政府的打詐成效。記者林伯東／攝影

民進黨立法委員陳亭妃上午在立法院舉行「從選前到選後謝票，民眾最關心議題『政府如何打詐？』」記者會，邀請行政院打詐辦公室、警政署、數發部、金管會、法務部等主管機關，一同檢視政府的打詐成效。期待台灣的詐騙情況能盡快改善，並檢視政府的打詐成效並追蹤「打詐辦公室」平台的運作效果。

陳亭妃表示，行政院打詐辦公室與各部會應該拿出更具體的打詐措施，正視目前像是數位平台難以問責、科技偵查量能不足等執法困境，並重新滾動式檢討和修正相關的策略和法規。

陳亭妃 行政院 詐騙

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