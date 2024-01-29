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王志安嘲諷身障者惹議 民進黨：仍未坦承錯誤深表遺憾
民進黨發言人吳崢今天表示，雖然大陸媒體人王志安已透過直播道歉，內容仍企圖以政治化掩飾歧視身障者的卑劣，令人遺憾，台灣是善良的社會，民進黨持續推動歧視零容忍，沒有任何政治考量，請有心人士不必再企圖轉移焦點。
吳崢說，1月24日王志安來函民進黨，仍不願坦承言論錯誤，民進黨深表遺憾。在這次事件不分黨派各政黨都對此類歧視言論予以譴責，顯示台灣民主社會的成熟，針對王志安個人，民進黨將不再回應。
吳崢指出，陳俊翰是位在人權法制領域具有聲望，獲得政黨提名不分區立委的專業人士，如果連陳俊翰都會因為身體障礙遭受不必要傷害，那麼弱勢族群在日常生活中，又會遭什麼樣的對待。
吳崢表示，民進黨持續努力為弱勢族群發聲，也期待社會每一個人共同維護每個人的尊嚴與平權，使障礙者的平權之路能夠持續在社會推動。
吳崢說，民進黨是唯一維持由社福團體推薦不分區立委的政黨，過去有王榮璋、陳節如、吳玉琴等不分區立委一棒接一棒，推動身心障礙者的政策及法案。2024年民進黨提名社福團體聯合推薦的靖娟兒童文教基金會執行長林月琴作為不分區立委首位，傳承接棒，民進黨會持續往障礙平權、提升無障礙環境、守護自由民主的生活方式努力。
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