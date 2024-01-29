柯建銘：柯文哲不懂我的心 全中華民國我最支持游錫堃

民眾黨主席柯文哲昨天說，民進黨立法院黨團總召柯建銘沒有很希望民進黨立委游錫堃當選院長。柯建銘今天說，柯文哲不懂他的心，他是全中華民國，全立法院最支持游錫堃的人，是否要支持游錫堃擔任院長，現在完全在柯文哲一念之間。

民進黨團上午黨團會議討論新會期黨團幹部，推舉立法院長游錫堃、副院長蔡其昌參選下屆立法院正副院長頭。游錫堃、蔡其昌是否拜會民眾黨立法院黨團，柯建銘表示，這是他們個人的行程安排，民眾黨看到他，不就要昏倒。

柯建銘說，柯文哲不懂他的心，他最支持游錫堃，比游錫堃更支持，全中華民國都知道，他是最支持游錫堃的人，柯文哲講的話不可信，背後隱藏什麼意思，大家再慢慢看就好。

有關民眾黨團邀請藍綠候選人閉門討論，柯建銘表示，民眾黨的每個行為，都是在炒作聲量，現在除了筆試，還要口試兩個，才會決定要投給誰，政治是大是大非，難道還要寄望這種程序，他們不過是在表演，創造聲量而已，這是非常離譜的起手式。

柯建銘說，球在柯文哲手上，在歷史的關鍵時刻，民眾黨要怎麼選擇，關乎到未來大家如何看待，柯文哲必須要想清楚，韓國瑜擔任立法院長，是否會受到中共影響，央視已經公開助選，看起來就像是欽定，國家屬於大家，應該共同守護。

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