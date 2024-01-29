被問蔡總統未登太平島 蔣萬安：若登島一定有相當意義

前總統府、國安會發言人陳以信28日表示，蔡政府長期對南海主權、南沙太平島經營態度消極，沒有任何積極作為，蔡總統若卸任前始終未登太平島，恐更證實民進黨在南海政策上全盤失敗，未來對我在南沙主權維護、海洋權益伸張，都恐怕會產生不良影響。台北市長蔣萬安今天也被問及此事看法，蔣也表示，蔡總統若登島，當然一定有相當的意義。

蔣萬安今天上午出席照護新境界國際自立支援論壇，媒體問及是否認為蔡總統卸任前，也應該登島表達維護我南海主權？蔣萬安說，過去陳前總統、馬前總統都有登上太平島，總統這次能夠因17億元工程完工，若登島當然有一定有相當的意義。

另外，還有媒體問蔣，最近中美高層會面，談及台灣大選及台獨議題，蔣說，他一直強調維持兩岸之間和平穩定的發展，是大家共同的期待。 台北市長蔣萬安今天上午出席照護新境界國際自立支援論壇。記者曾原信／攝影

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