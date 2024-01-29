聽新聞
test
0:00 / 0:00
被問蔡總統未登太平島 蔣萬安：若登島一定有相當意義
前總統府、國安會發言人陳以信28日表示，蔡政府長期對南海主權、南沙太平島經營態度消極，沒有任何積極作為，蔡總統若卸任前始終未登太平島，恐更證實民進黨在南海政策上全盤失敗，未來對我在南沙主權維護、海洋權益伸張，都恐怕會產生不良影響。台北市長蔣萬安今天也被問及此事看法，蔣也表示，蔡總統若登島，當然一定有相當的意義。
蔣萬安今天上午出席照護新境界國際自立支援論壇，媒體問及是否認為蔡總統卸任前，也應該登島表達維護我南海主權？蔣萬安說，過去陳前總統、馬前總統都有登上太平島，總統這次能夠因17億元工程完工，若登島當然有一定有相當的意義。
另外，還有媒體問蔣，最近中美高層會面，談及台灣大選及台獨議題，蔣說，他一直強調維持兩岸之間和平穩定的發展，是大家共同的期待。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言