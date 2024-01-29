韓國瑜拜會民眾黨團 笑稱大家是同班同學

代表國民黨參選立法院長的韓國瑜上午表示，今天與民眾黨的會議，無話不談，大家是這屆國會同班同學。

韓國瑜、江啓臣上午9時到民眾黨立法院黨團，民眾黨8席不分區立委都出席，由黃珊珊、黃國昌、陳昭姿代表，在一樓迎接，一起走到3樓民眾黨團會議室。閉門會議約40分鐘，結束後後韓、江微笑步出，接受採訪。

今天上午8時，民眾黨團辦公室前擠滿媒體，黃珊珊、黃國昌、陳昭姿下樓迎接韓、江兩人。民眾黨主席柯文哲昨天表示，尊重黨團自主，我們確保會團進團出，做決定之前，還是會經過民主程序。立法院長游錫堃表示，今天上午民進黨團推出下屆立法院長被提名人後，將與副院長被提名人前往各政黨立院黨團請益。

民眾黨不分區立委當選人黃國昌昨天說，柯文哲已排定黨團成員明天開會，1月31日舉行記者會說明民眾黨態度及立場，當天會有比較清楚的答案。 記者歐陽良盈/攝影

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