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影／韓國瑜、江啟臣 拜會民眾黨立院黨團

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
立法院周四將舉行第11屆院長與副院長選舉，國民黨正副院長參選人韓國瑜（左五）及江啟臣（左四），上午拜會民眾黨立法院黨團進行交流，民眾黨立委黃國昌（右五）、黃珊珊（右四）、陳昭姿（右三）、吳春城（左三）、林國成（左二）、張啓楷（左一）、林憶君（右一）、麥玉珍（右二）出席會議，針對國會改革理念交換意見。記者林伯東／攝影
立法院周四將舉行第11屆院長與副院長選舉，國民黨正副院長參選人韓國瑜（左五）及江啟臣（左四），上午拜會民眾黨立法院黨團進行交流，民眾黨立委黃國昌（右五）、黃珊珊（右四）、陳昭姿（右三）、吳春城（左三）、林國成（左二）、張啓楷（左一）、林憶君（右一）、麥玉珍（右二）出席會議，針對國會改革理念交換意見。記者林伯東／攝影

立法院周四將舉行第11屆院長與副院長選舉，國民黨正副院長參選人韓國瑜及江啟臣，上午拜會民眾黨立法院黨團進行交流，民眾黨立委黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、吳春城、林國成、張啓楷、林憶君、麥玉珍等八名皆出席會議，針對國會改革理念交換意見。

立法院周四將舉行第11屆院長與副院長選舉，國民黨正副院長參選人韓國瑜（左二）及江啟臣（左一），上午拜會民眾黨立法院黨團進行交流，民眾黨立委黃國昌（中）、黃珊珊（右二）、陳昭姿（右一）出席會議，針對國會改革理念交換意見。記者林伯東／攝影
立法院周四將舉行第11屆院長與副院長選舉，國民黨正副院長參選人韓國瑜（左二）及江啟臣（左一），上午拜會民眾黨立法院黨團進行交流，民眾黨立委黃國昌（中）、黃珊珊（右二）、陳昭姿（右一）出席會議，針對國會改革理念交換意見。記者林伯東／攝影

民眾黨 立法院 韓國瑜

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