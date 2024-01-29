民進黨推舉游昌配角逐國會龍頭 賴清德再赴立法院致意
立法院正副院長選舉2月1日登場，民進黨團今天上午舉行黨團大會，除了討論新會期的黨團幹部，預料拍板現任立法院長游錫堃、副院長蔡其昌搭檔角逐，民進黨主席賴清德也將到場致意，這也是賴清德當選總統以來，第二度到立法院凝聚黨內團結。
民進黨團今天上午即將舉行黨團會議，預計推舉游錫堃、蔡其昌組成「游昌配」角逐國會正副龍頭。游錫堃昨天在臉書發文表示，當他被民進黨團推薦為立法院長被提名人後，將會邀請立法院副院長被提名人，一同前往各政黨的立法院黨團拜票請益，「因為各界惠𧶽多種不同意見指教，𧫴此向大家報告，謝謝大家的關心」。
游錫堃說，雖然自己是凡人，但是願意遵循古人的諭示，「古人說聖人無常心，以百姓心為心。善者吾善之，不善者吾亦善之，德善。信者吾信之，不信者吾亦信之，德信」，意思是無論他人是否善待自己，都會善待別人，並透過自己的誠信，扭轉他人的不誠信。
另外，國民黨方面也推派不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣參選，今天上午搶先拜會民眾黨團，採取先閉門會議、後媒體聯訪的形式，民眾黨副主任兼發言人楊寶楨昨天表示，有關游錫堃、蔡其昌後續的拜會形式，民眾黨團同樣尊重候選人本身的意願。
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