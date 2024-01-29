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韓國瑜、江啟臣9點拜會民眾黨團 爭取立法院長選舉支持

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣今天上午9點將拜訪民眾黨團爭取支持。圖／聯合報系資料照片
國民黨不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣今天上午9點將拜訪民眾黨團爭取支持。圖／聯合報系資料照片

國會選舉三黨不過半，立法院長之爭，民眾黨成為關鍵少數，不過白營對外始終沒有表態支持對象。民眾黨近期開會後決定邀請國、民兩黨會談，才要決定投票方向。國民黨立法院長、副院長參選人韓國瑜、江啟臣今早9點將前往民眾黨團與8名立委閉門會談，表達自身理念、互相交流，爭取支持。

民眾黨主席柯文哲自始自終皆未表態會在立法院長之戰支持國民黨「韓江配」抑或是民進黨「游昌配」。柯文哲在26日黨團會議後被問及會支持哪方？柯當時表示，國民黨、是民進黨的立法院長參選人都可以到民眾黨團向8位立委說明想法。柯文哲也表明，民眾黨將「團進團出」，如果有人違反規定，便開除黨籍。

柯文哲當時說，民眾黨提出4項國會改革要求，主張公開透明政治價值，藍綠兩黨都能直接到民眾黨團來溝通，只要對方願意來都歡迎。

韓國瑜、江啟臣將於今天上午9點到民眾黨團會議室，拜訪民眾黨不分區立委當選人 黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷。雙方將進行交流，針對國會改革理念交換意見。

該場活動預計9點大合照，9點5分開始閉門會議，時間約35分鐘。會議結束後，9點40分將於立法院民眾黨團一樓大門口接受媒體聯訪，發表會議心得。

民眾黨 立法院 柯文哲

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