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外媒控我外交人員燒諾魯國旗…我斥詆毀 疑陸出資帶風向

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
索羅門媒體SBM26日在臉書上貼出影片，指我國駐諾魯的外交人員，在雙邊斷交後竟以燒諾魯國旗洩憤。圖／翻攝SBM online臉書
索羅門媒體SBM26日在臉書上貼出影片，指我國駐諾魯的外交人員，在雙邊斷交後竟以燒諾魯國旗洩憤。圖／翻攝SBM online臉書

索羅門媒體報導日前指出，我國駐諾魯的外交人員在台諾斷交之後，竟以燒諾魯國旗表達憤怒。我外交部昨天表示，相關報導內容是惡意詆毀，並對錯誤報導表示抗議。民進黨立委王定宇則指控，疑似發現中國大陸企圖以酬勞要求我友邦吐瓦魯媒體撰寫有關台吐斷交的訊息。

索羅門媒體ＳＢＭ廿六日在臉書貼出影片，指我國駐諾魯的外交人員，在雙邊斷交後竟以燒諾魯國旗洩憤。外交部澄清說，我國政府與諾魯終止外交關係與一切合作計畫後，我方人員即依雙方協議著手辦理撤離事宜，包括集中銷毀無須保存業務檔卷及物品，以維護我方機密安全。

外交部指出，索羅門媒體ＳＢＭ以網路影片指稱我方人員在銷毀檔卷時故意包含疑似諾魯國旗，經查ＳＢＭ所報內容係惡意詆毀，對此種錯誤報導表示抗議，並對有心人士刻意以片段內容企圖操弄之舉表達強烈譴責。外交部呼籲雙方勿被惡意報導操弄。

此外，我國太平洋友邦吐瓦魯日前舉行國會大選，外交部表示，目前吐國當選議員多數支持台吐邦誼，並認為各黨派候選人出現輪替乃是民主國家正常情形。

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