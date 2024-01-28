蔡總統登太平島與否 揭仲：事涉兩岸關係是否升高緊張

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國家政策研究基金會副研究員揭仲。圖／揭仲提供
國家政策研究基金會副研究員揭仲。圖／揭仲提供

太平島港側浚深及碼頭整修工程本月峻工，海巡署證實正在規劃完工啟用典禮，任內未曾登島的蔡總統是否應前往主持？國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，蔡英文總統應該利用主持啟用典禮的機會，於今年5月20日卸任前，親赴太平島視察慰問島上的海巡與國軍官兵，同時進行主權宣示。

揭仲指出，陳水扁總統與馬英九總統任內，都曾以中華民國國家元首的身分，前往太平島視察，已逐漸形成慣例，更成為我國對太平島和南海最主要的主權宣示象徵。蔡英文總統任內若不前往太平島，形同讓此慣例中斷，且慣例的中斷還是發生在2016年7月12日南海仲裁案宣布、將太平島矮化為礁之後，不僅會對我方關於太平島與南海的主權主張受到不利的影響，甚至可能讓北京懷疑民進黨政府有意逐漸調整或放棄我方的主權主張，衝擊本已高度緊張的兩岸關係。

揭仲說，蔡英文總統於卸任前，利用主持碼頭浚深擴建工程完工啟用儀式的名義前往太平島視察，不僅名正言順、也符合慣例，並未創造新現狀；相較於中共與菲律賓近期環繞仁愛礁所引發的海上過招，與越南在離太平島僅11公里的敦謙沙洲填海造陸並修建軍事設施；蔡總統前往太平島主持啟用儀式其實是恰如其分，不會顯得特別強烈，不至於對美台關係與南海情勢造成太大的衝擊。

太平島 蔡英文 南海仲裁

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