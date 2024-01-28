蔡總統未登太平島 陳以信：民進黨南海政策恐全盤失敗

前總統府、國安會發言人陳以信昨日表示，蔡政府長期對南海主權、南沙太平島經營態度消極，沒有任何積極作為，蔡總統若卸任前始終未登太平島，恐更證實民進黨在南海政策上全盤失敗，未來對我在南沙主權維護、海洋權益伸張，都恐怕會產生不良影響。他同時呼籲總統當選人賴清德，說明未來賴政府的南海政策，是否支持蔡總統應在任內登上太平島，或應以現任副總統身份前往太平島，為蔡總統主持島上工程啟用儀式。

陳以信表示，若蔡總統在卸任前都無法到國土最南邊的太平島視察，對不起中華民國。中華民國擁有太平島與南沙諸島的主權是無庸置疑，中華民國總統在南沙機場、碼頭完工後，除陳水扁總統外，馬英九總統2016年1月28日也在各方壓力下登島，若蔡總統在卸任前始終不登太平島，就會成為唯一的例外。蔡政府對南海主權、南沙太平島經營態度消極，沒有任何積極作為，蔡總統不登太平島，更證實在南海政策上全盤失敗，對主權維護、海洋權益伸張，在未來都恐怕會產生不良影響。

陳以信說，近期美中在南海爭霸，對我國而言已有負面衝擊，包括去年11月初美中軍艦都進入太平島周遭12浬內，當時他不斷提出對此須有所主張，否則在國際法上有禁反言的效應出現，未聲索主權，肇致對方將之作為我自我放棄主權的證據，當時蔡政府治下的海巡署卻給出錯誤訊息，誆稱美中軍艦未進入12浬，而是在13.4浬處，一直到美方衛星偵照圖顯示美國軍艦確航行在太平島距岸9浬海域內，海委會才遣海巡署向他私下表示歉意，但公開仍未作出任何正式聲明。這代表我國目前在南海政策與太平島主權地位上伸張不足與退縮處。

陳以信說，馬政府時期就希望擴大太平島在國際上的運用，尤其在科學研究或人道救援上。蔡英文政府上任後，南海政策也維持這樣的方向，但卻只是說說而已，完全沒有做，並未促成在太平島上更多國際合作或人道救援實績，甚至現在到底還有沒有人在太平島上註冊戶籍居住，即高雄市旗津區中興里20鄰，過去馬政府時期曾有一位南沙醫院的護理師籍設當地，此舉象徵的是政府的態度，就如同日本有許多民眾甚至國會議員藉設彈丸大小的沖之島礁一樣，蔡政府的國家態度在哪裡？

陳以信表示，同樣的問題他也要問總統當選人賴清德，賴政府的南海政策在哪裡？將如何經營南沙太平島？蔡英文若卸任了都拒登太平島，賴清德要不要先登島？或主張蔡總統應先登島？這是蔡英文民進黨政府在主權態度上的軟弱、南沙經營政策上的消極，讓國家重要的主權所在受到委屈，也使得我們在根據聯合國海洋公約應有相關海洋權益有受損的風險，這都是蔡政府無法向國人交待的地方。

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