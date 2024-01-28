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出席台中感恩餐會 賴清德：過去中央執政屈得不夠低，腰彎得不夠彎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨總統當選人賴清德說，這次地方沒有選好，也許是腰彎的不夠彎，或是對手進步的更多、更大。圖／民眾提供
民進黨總統當選人賴清德說，這次地方沒有選好，也許是腰彎的不夠彎，或是對手進步的更多、更大。圖／民眾提供

民進黨總統、副總統當選人賴清德蕭美琴中午在台中市舉辦「感恩茶會」賴清德說，這次地方（台中）的選舉選的不夠好，雖然社會不以成敗論英雄，但還是要自立自強、檢討改進。也許是過去中央執政「屈得不夠低，腰彎得不夠彎」，或是對手進步的更多、更大，但大家的理想未改變、意志一樣堅定，相信很快可以再得到台中市民的支持，重新得到服務的機會。

對於台中市未來的發展，賴清德說，台中的發展、台中的需要，他和蕭美琴都會支持，也希望台中市政府能提出好的計畫，和中央對接，把經費用在刀口上，讓台中可以繼續進步。

感恩茶會在台中市的好運來餐廳舉辦，與會者都是民進黨的核心輔選幹部。民進黨台中8位立委候選人，除了中二選區的林靜儀因另有活動未出席，其餘7位都參加。

賴清德感謝大家的支持，並說，上任後第一件要做的事是確保台灣的主權、民主自由人權的生活方式要繼續。民主是台灣與國際社會連結最重要的價值，也才能讓經濟走入國際社會，讓國安、國防能國際化，兩岸才能維持平和。所以，民主對台灣而言，非常重要。他說，他和蕭美琴一定會在民主的道路上繼續擴大，讓台灣繼續進步。

第二，是他曾在競選期間提出的「均衡台灣建設計畫」希望每一縣市都能均衡發展，這樣年輕人就不必離鄉背景，去台北或都會才有工作可以做，只有均衡發展，社會才會安定。包括台中的發展、台中的需要，他和蕭美琴都會支持，也希望台中市政府能提出好的計畫，和中央對接，把經費用在刀口上，讓台中可以繼續進步。

另則，是會好好發展經濟，經濟是最關鍵的，俗語有云：「要顧佛主，要先顧腹肚」所以經濟要繼續發展。他說，選舉時曾不只一次講出他的理想，就是希望台灣在經濟上可以成為日不落國，台商可以連結台灣，行銷全世界，太陽不管在何時、什麼地方升上來，都可以照到台灣的企業。

換句話說，就是科技產業要繼續支持，讓它坐大；大間公司也繼續支持，讓它可以發展下去，中小企業更好關心支持。台灣的中小企業有150多萬家，提供9百多萬個工作機會，關係社會安定。

賴清德說，台灣隊沒有解散，蔡英文總統已經把台灣隊長交給他，蕭美琴是副隊長，而我們大家都是台灣隊的隊員，要繼續拚；選舉時幫忙選舉，平時要幫忙看，幫忙聽和幫忙想。也許中央有做的不夠、不對之處，或是在還沒有發現問題之時，大家可以提供意見給他們，這樣才可能把工作做好。他跟大家拜託，「咱，沒有解散喔！」、「一日台灣隊、終身台灣隊」。

台中市 賴清德 蕭美琴 民進黨

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