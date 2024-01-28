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賴士葆宣布退出國民黨團總召選舉：不要內部找敵人

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
賴士葆表示，希望為國民黨總召的選舉畫下一個休止符，我們將炮口一致對外，不要在內部找敵人。圖／聯合報系資料照片
賴士葆表示，希望為國民黨總召的選舉畫下一個休止符，我們將炮口一致對外，不要在內部找敵人。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委賴士葆今天在臉書宣布，將退出國民黨立法院黨團總召選舉。賴士葆表示，希望為國民黨總召的選舉畫下一個休止符，我們將砲口一致對外，不要在內部找敵人。

賴士葆說，二十多年來，他在立法院擔任過大小黨鞭，對外協商法案、預算、帶領黨團成員對外進行議事攻防、協調黨團成員要進入各個屬意的委員會、協助處理急需問題等等，都是抱持服務的心態，與每位黨團成員相處和諧融洽，且已建立深厚的革命情感。

賴士葆指出，選戰只有輸和贏兩種結果，要贏就面臨極殘酷的戰爭，要盡一切的努力爭取最後的勝利，不只他個人積極努力的拉票，周圍的有識之士聽到我要競選總召都大表贊同，對他有很大的期許，也都挺身而出幫我拉票，包括馬前總統、前市長、現任市長、立委、各界的菁英都積極幫我打電話或拜訪黨團成員，這些都讓自己銘感五內，也覺得任重道遠。

賴士葆說，沒想到雙方都積極複式動員拉票的過程，隨著投票日靠近，透過直接或間接得知，有些黨團成員面臨天人交戰的投票抉擇，表示苦不堪言，紛紛表達希望透過協調，不要讓大家痛苦投票。靜心思考這樣的結果違背他的初衷與原則，畢竟這次國民黨立委席次沒有過半，是極脆弱的多數，想要對未來的賴政府發揮監督制衡的力量，內部的團結遠勝於一切，被撕裂的黨團，造成對立紛爭，自己人先消耗戰力，將無法阻止鴨霸的執政黨，民主政治會繼續沉淪扭曲，只會讓人民痛苦指數增加。

賴士葆表示，在小我與大我、小愛與大愛之間，他選擇退出黨團總召選舉！也祝福國民黨立法院正副院長的選舉能夠圓滿順利，並且結合所有在野力量發揮強大的監督力量，讓台灣的民主政治步上正軌。

賴士葆 國民黨

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