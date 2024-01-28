嘉義市議員林煒軒遭不明人士毆打 民進黨譴責暴力

嘉義市議員林煒軒今天遭不明人士使用辣椒水及甩棍毆打，民進黨發言人吳崢表示，民進黨譴責所有不理性，違法的暴力行為。蓄意的暴力攻擊，已經觸犯了民主社會及法治的底線，民進黨不會姑息此類行為發生。

吳崢說，民進黨已由組織部副主任劉厚承前往嘉義，關心林煒軒，了解事件始末。希望社會大眾拒絕任何形式的暴力，理性對話，共同維護台灣民主社會的穩定。

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