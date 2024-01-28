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台諾斷交 外交人員燒諾魯國旗洩憤？外交部：惡意詆毀

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
索羅門媒體SBM26日在臉書上貼出影片，指我國駐諾魯的外交人員，在雙邊斷交後竟以燒諾魯國旗洩憤。圖／翻攝SBM online臉書
索羅門媒體SBM26日在臉書上貼出影片，指我國駐諾魯的外交人員，在雙邊斷交後竟以燒諾魯國旗洩憤。圖／翻攝SBM online臉書

索羅門媒體報導指出，我國駐諾魯外交人員在斷交後，以燒諾魯國旗表達憤怒。外交部表示，相關報導內容是惡意詆毀，對這樣的錯誤報導表示抗議。

索羅門媒體SBM在1月26日的臉書貼影片，指我國駐諾魯的外交人員，在雙邊斷交後，以燒諾魯國旗洩憤。外交部說，我國政府與諾魯終止外交關係與一切合作計畫後，我方人員即依雙方協議，著手辦理撤離事宜，包括集中銷毀無須保存業務檔卷及物品，以維護我方權益及業務機密安全。

外交部表示，索羅門媒體SBM以網路影片指稱我方人員在銷毀檔卷時，故意包含疑似諾魯國旗，經查SBM所報內容係惡意詆毀，對此種錯誤報導表示抗議，對有心人士刻意以片段內容企圖操弄之舉，表達強烈譴責。

外交部說，我與諾魯雖已終止外交關係，惟過去我在諾魯透過各種合作長期協助當地人民改善生活，即使兩國斷交後，仍有不少民眾對我國實質貢獻表達支持。台諾雙方切勿落入惡意報導操弄的陷阱，秉持互惠原則儘速完成各項撤離工作。

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