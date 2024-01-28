來台還上過1節目 王志安：不知道會不會改終身不能入境
大陸央視前記者王志安被移民署註銷入出境許可證，並境管5年不准來台觀光。他今天在X發文表示，他還有接受媒體人范琪斐的「斐姨所思」專訪，在民進黨看來肯定都算違法，不知道移民署會不會加重處罰改成終身不能入境。
王志安日前來台採訪大選，因持觀光簽證來台上「賀瓏夜夜秀」節目，移民署確認違法「工作」，將註銷入出境許可證，並境管5年不准來台觀光。
而「范琪斐的美國時間」YouTube頻道昨晚播出專訪王志安的影片。王志安說，他來台期間共接受兩次採訪，一次就是「賀瓏夜夜秀」，另一次是范琪斐的節目；范琪斐的採訪是在「賀瓏夜夜秀」之前，他原本以為出事後節目不會再播出，但是在昨天播放了。
王志安說，范琪斐的節目和賀瓏夜夜秀一樣，都是YouTube上播放的自媒體。盡管他都沒有拿報酬，「但在民進黨看來，肯定都算是違反了法律」，這期節目播出，他由一次違法變成了兩次違法。「我不知道台灣的移民署，看到這期節目後，會不會加重對我的處罰，由5年不得入境，改成終身不能入境」。
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