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來台還上過1節目 王志安：不知道會不會改終身不能入境

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
王志安訪台期間接受媒體人范琪斐「斐姨所思」專訪。他說，都沒有拿報酬，「但在民進黨看來，肯定都算是違反了法律」。圖／取自「范琪斐的美國時間」YouTube頻道
王志安訪台期間接受媒體人范琪斐「斐姨所思」專訪。他說，都沒有拿報酬，「但在民進黨看來，肯定都算是違反了法律」。圖／取自「范琪斐的美國時間」YouTube頻道

大陸央視前記者王志安移民署註銷入出境許可證，並境管5年不准來台觀光。他今天在X發文表示，他還有接受媒體人范琪斐的「斐姨所思」專訪，在民進黨看來肯定都算違法，不知道移民署會不會加重處罰改成終身不能入境。

王志安日前來台採訪大選，因持觀光簽證來台上「賀瓏夜夜秀」節目，移民署確認違法「工作」，將註銷入出境許可證，並境管5年不准來台觀光。

而「范琪斐的美國時間」YouTube頻道昨晚播出專訪王志安的影片。王志安說，他來台期間共接受兩次採訪，一次就是「賀瓏夜夜秀」，另一次是范琪斐的節目；范琪斐的採訪是在「賀瓏夜夜秀」之前，他原本以為出事後節目不會再播出，但是在昨天播放了。

王志安說，范琪斐的節目和賀瓏夜夜秀一樣，都是YouTube上播放的自媒體。盡管他都沒有拿報酬，「但在民進黨看來，肯定都算是違反了法律」，這期節目播出，他由一次違法變成了兩次違法。「我不知道台灣的移民署，看到這期節目後，會不會加重對我的處罰，由5年不得入境，改成終身不能入境」。

王志安（左）訪台期間，接受媒體人范琪斐（右）的「斐姨所思」專訪。圖／取自「范琪斐的美國時間」YouTube頻道
王志安（左）訪台期間，接受媒體人范琪斐（右）的「斐姨所思」專訪。圖／取自「范琪斐的美國時間」YouTube頻道

移民署 范琪斐 王志安

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