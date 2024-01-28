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說到做到真男人！王世堅高票當選 黃暐瀚真送iPhone15

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市立委當選人王世堅。本報資料照片
民進黨台北市立委當選人王世堅。本報資料照片

民進黨台北市立委當選人王世堅在這次2024選戰，贏得60%的高票勝選，王世堅接受媒體人黃暐瀚「下班瀚你聊」網路節目專訪，因黃暐瀚先前與王世堅約好，只要當選就會一起換新手機，王世堅高票當選，黃也兌現承諾送全新的iPhone 15給王世堅，並說「說到做到真男人」。

王世堅接受專訪時，也提到，他認為520之後，會是文化部前部長鄭麗君接任閣揆，並說自己上任後第一件事，就會積極聯絡行政院長陳建仁，希望中央協助台北市的捷運經費。

王說，台北市北環、南環、東環等開始施工，因這三年疫情、營造原物料上漲嚴重，導致地方政府的預算嚴重不足，這三條路線的經費差額高達440億元，絕對不是台北市可以單獨負擔，還有民生汐止線也希望中央大力補助，現在中央答應補助僅4成，希望擴充到六成。

王世堅說，第一件事爭取台北市的捷運興建經費補助，是因為興建捷運，不僅可以大幅減少交通事故，也可以縮短民眾通勤時間，更重要也可以快速擴充其他社區鄉鎮，拉近邊緣地區到生活周遭，降低房價，讓青年朋友都有房子可以住。

王世堅 北市 捷運

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