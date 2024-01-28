外交部：吐瓦魯大選當選人多挺台吐邦誼

我友邦吐瓦魯昨舉行全國大選，據外媒報導，親台現任總理拿塔諾未取得議員席次，而另一位尋求重新審視與台灣兩國關係的現任財政部長潘恩紐則順利當選，未來將尋求競選總理。外交部昨表示，據外交部目前掌握吐國選舉結果，已知的當選人大部分都與我國大使館互動頻繁，立場友善，並支持維護兩國邦誼。

外交部也表示，對吐瓦魯國人民透過公開、透明及平和的民主機制完成大選，表達誠摯賀忱，我國駐吐瓦魯國大使林東亨已於第一時間代表政府與人民，向吐國法拉尼總督及所有國會議員當選人表達誠摯祝賀，並轉致蔡英文總統致法拉尼總督祝賀吐國順利完成選舉的賀電。

而在吐瓦魯選前、選後都有媒體報導台吐外交關係可能有變，外交部昨也指出，選舉過程中各黨派候選人輪替是民主體制國家正常情形，對於吐國少部分友我政要敗選，卻有媒體認為是台吐邦誼可能生變的報導，外交部表達遺憾。

外交部強調，對於吐國透過公開、透明及平和的民主機制舉行大選及結果表示尊重，外交部將密切注意選後吐國政局發展，持續深化與吐國新任國會議員當選人的友好情誼及雙邊合作，確保兩國邦誼穩固。

外交部昨重申，中華民國（台灣）與吐瓦魯國共享民主、自由及尊重人權等普世價值，建交四十五年以來邦誼穩固友好。我國在吐瓦魯國推動的農技、醫衛、潔淨能源、資通訊等各項計畫，實質嘉惠吐國民眾，未來我國也會持續在吐國重視的氣候變遷調適及縮短各島發展差距等議題上強化合作，互惠共榮。

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