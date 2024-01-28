聽新聞
test
0:00 / 0:00

外交部：吐瓦魯大選當選人多挺台吐邦誼

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
吐瓦魯財政部長潘恩紐日前向路透表示，吐瓦魯預計在大選後重新審視與台灣的外交關係。（美聯社）
吐瓦魯財政部長潘恩紐日前向路透表示，吐瓦魯預計在大選後重新審視與台灣的外交關係。（美聯社）

我友邦吐瓦魯昨舉行全國大選，據外媒報導，親台現任總理拿塔諾未取得議員席次，而另一位尋求重新審視與台灣兩國關係的現任財政部長潘恩紐則順利當選，未來將尋求競選總理。外交部昨表示，據外交部目前掌握吐國選舉結果，已知的當選人大部分都與我國大使館互動頻繁，立場友善，並支持維護兩國邦誼。

外交部也表示，對吐瓦魯國人民透過公開、透明及平和的民主機制完成大選，表達誠摯賀忱，我國駐吐瓦魯國大使林東亨已於第一時間代表政府與人民，向吐國法拉尼總督及所有國會議員當選人表達誠摯祝賀，並轉致蔡英文總統致法拉尼總督祝賀吐國順利完成選舉的賀電。

而在吐瓦魯選前、選後都有媒體報導台吐外交關係可能有變，外交部昨也指出，選舉過程中各黨派候選人輪替是民主體制國家正常情形，對於吐國少部分友我政要敗選，卻有媒體認為是台吐邦誼可能生變的報導，外交部表達遺憾。

外交部強調，對於吐國透過公開、透明及平和的民主機制舉行大選及結果表示尊重，外交部將密切注意選後吐國政局發展，持續深化與吐國新任國會議員當選人的友好情誼及雙邊合作，確保兩國邦誼穩固。

外交部昨重申，中華民國（台灣）與吐瓦魯國共享民主、自由及尊重人權等普世價值，建交四十五年以來邦誼穩固友好。我國在吐瓦魯國推動的農技、醫衛、潔淨能源、資通訊等各項計畫，實質嘉惠吐國民眾，未來我國也會持續在吐國重視的氣候變遷調適及縮短各島發展差距等議題上強化合作，互惠共榮。

外交部 吐瓦魯 蔡英文 氣候變遷

延伸閱讀

解雇遭控涉襲以色列聯合國員工 多國暫停提供相關機構額外資金

吐瓦魯親台前總理索本嘉連任議員 將角逐新總理

吐瓦魯國會改選 外交部：已轉致蔡英文總統祝賀

吐國選後邦交生變？ 外交部：當選議員多支持台吐邦誼

相關新聞

藍白出招…賴清德赴立院國情報告 即問即答

新國會國民黨立法院黨團將要求總統當選人賴清德就任後赴立院國情報告，且採「即問即答」方式，讓賴清德說明國政想法也接受國會監...

新聞眼／是否接受提問 關鍵在賴清德的意願

藍白陣營都要求總統當選人賴清德就任後到立法院國情報告，並採「即問即答」方式接受監督，但綠營認為總統在國會答詢違憲。賴清德...

吐瓦魯大選 親台總理敗選

我南太友邦吐瓦魯廿六日舉行國會大選，據廿七日公布的開票結果，親台總理拿塔諾落選，儘管曾宣稱選後將審視吐台和吐中關係的財長...

新聞眼／諾魯殷鑑 慎防吐瓦魯突襲斷交

在諾魯與台灣斷交後兩周不到，吐瓦魯也因為改選浮出「親台」、「親中」不同聲音，讓邦交不穩傳聞甚囂塵上，雖外交部對選後邦誼及...

扁馬蔡國情報告 從未成功

新國會即將開議，國民黨及民眾黨都拋出新總統赴立院國情報告的主張，總統當選人賴清德也表示願赴立院國情報告，目前朝野爭執是否...

國情報告「即問即答」？ 學者：恐虛級化閣揆

國民黨新一屆立院黨團擬主張總統赴立法院國情報告，並以「即問即答」方式答詢立委提問，學者對此看法不一。台師大政研所教授曲兆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。