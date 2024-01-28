國情報告「即問即答」？ 學者：恐虛級化閣揆

國民黨新一屆立院黨團擬主張總統赴立法院國情報告，並以「即問即答」方式答詢立委提問，學者對此看法不一。台師大政研所教授曲兆祥表示，若該提案闖關成功，賴就有面對民意來詢答的壓力，他認為有助讓民眾了解朝野分歧及各自政策說法，但中山大學政治所榮譽教授廖達琪則表示，總統答詢恐和現行憲政精神扞格，甚至虛級化閣揆，可先以落實國會對閣揆同意權來強化責任政治。

曲兆祥說，國民黨在下屆國會占多數，民眾黨也支持總統到國會國情報告，兩黨若聯手提案咨請新任總統賴清德到立法院報告，成功率極高。透過提案要求總統報告結束後，以黨團為單位接受問答，由藍、綠各派兩位、白一位質詢，一天內就可完成。

曲兆祥指出，過去國民大會就是提出問題由總統綜合回答，若國會通過黨團問答形式的提案，可行且不需修法；此有英國內閣制精神，甚至可成為憲政慣例，且若是立法院正式提出，在現今朝小野大下情況下，他認為賴清德較難拒絕。

廖達琪則認為，現行憲政體制最高首長仍為行政院長，閣揆對國會負責而非總統，她認為總統依法可到國會報告，但若詢答，在現有憲政精神下會有些混亂，也可能使原本比起總統較弱的行政院長角色「虛級化」，閣揆將形同稻草人般虛設。

廖達琪指出，若要強調責任政治精神，更有效方式應是強化之前修憲被取消的立法院對行政院長任命同意權。廖達琪分析，修憲後改成賦予國會「倒閣權」，但若倒閣，總統則可解散國會。實務上不想重選的立委們都不傾向倒閣，所以可效法法國，在總統任命閣揆時，由國會進行「同意投票」，若未獲國會多數同意，則總統就再提新人選，強化民意對行政權監督，也讓閣揆施政有一定背書。

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