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綠營接招…國情報告何形式？朝野另一戰場

聯合報／ 記者蔡晉宇林縉明／台北報導
新國會國民黨、民眾黨立法院黨團將要求總統當選人賴清德就任後赴立院國情報告，且採「即問即答」方式。圖為賴清德昨天前往彰化出席謝票活動。記者黃仲裕／攝影
新國會國民黨、民眾黨立法院黨團將要求總統當選人賴清德就任後赴立院國情報告，且採「即問即答」方式。圖為賴清德昨天前往彰化出席謝票活動。記者黃仲裕／攝影

副總統賴清德就任總統後是否到立院進行國情報告受關注。民進黨人士表示，賴清德對該議題持開放態度，若立院各黨團達成共識，做出決議邀請賴清德赴立院報告，大方向是可接受的；但赴立院國情報告要以何種形式進行，則是民進黨立院黨團未來要與在野黨周旋的戰場。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，以法制面而言，現在規定只有「得」邀請總統做國情報告，且採「綜合回答」；若要以「即問即答」形式，需要修法。現行制度就是不能採取即問即答，行政部門由行政院長負責備詢，若總統備詢會導致憲政體制混亂，有違憲疑慮，未來各政黨如何面對，待開議後再處理。

民進黨人士表示，選後的朝野攻防是有階段性的，當前仍著重在國會龍頭攻防戰，待二月一日正副院長確定後，國情報告如何進行，才會成為最主要攻防議題之一。目前黨內大致有兩種論調，其一是主張黨鞭柯建銘要擔綱起協調角色，避免藍白聯手挾多數優勢，硬要求賴清德「即問即答」，此意見較為主流。

另派看法則認為，以賴清德臨場反應能力，就算有問答形式，不至於有太大政治風險，若賴本人願意接受，以此作為弱勢總統向國會遞出的橄欖枝，是可行選項，且這並非零和，只有接受「即問即答」或不接受兩種選項，是存在中間折衝空間。

民進黨人士指出，未來藍白陣營在國會將會是多數，要以何種形式進行總統國情報告，並非民進黨說了算；向在野黨釋出某種程度善意，也有利於五二○新內閣要推動的優先法案凝聚共識，緩和朝野對立氣氛。

民進黨 國情報告 賴清德 柯建銘

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