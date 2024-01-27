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法鼓山除夕撞鐘108響恢復拉繩 賴清德去年出席今年已邀

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
每年除夕夜的法鼓山的撞鐘祈福，撞108響法華鐘聲，象徵去除108種煩惱，今年邁入第18年，恢復「民眾拉繩」的方式撞鐘。圖／法鼓山提供
每年除夕夜的法鼓山的撞鐘祈福，撞108響法華鐘聲，象徵去除108種煩惱，今年邁入第18年，恢復「民眾拉繩」的方式撞鐘。圖／法鼓山提供

每年除夕夜的法鼓山的撞鐘祈福，撞108響法華鐘聲，象徵去除108種煩惱，祈願來年平安順利，今年邁入第18年，因受到疫情影響，中斷3年「民眾拉繩」的撞鐘方式今年恢復了。去年副總統賴清德、前總統馬英九等都受邀撞鐘，賴已當選總統，是否出席撞鐘也受關注。

法鼓山自2021年起到去年除夕，因疫情關係，民眾參舉撞鐘時改以雙手合十，減少接觸的機會，但撞鐘習俗多年來一直都沒有停過。包括總統蔡英文、前總統馬英九、前副總統吳敦義等來撞鐘，是多年來的傳統。

除夕撞鐘活動即將來臨，今年恢復疫情之前，民眾能以拉繩的方式撞鐘，歡迎與親友相約團圓，在2月9日除夕夜，從晚間9時30開始到隔天凌晨零時20分，共同聆聽悠揚鐘聲，讓祈願乘風傳遍十方，迎向龍好年。參加辦法：( https://newyearbell.ddm.org.tw/ )。

位新北金山區的法鼓山世界佛教教育園區，擁有全球第一座刻有整部《法華經》的青銅梵鐘，在除夕夜以祈福法會與撞108響法華鐘聲，象徵去除108種煩惱，祈願來年平安順利。

除夕撞鐘讓大眾開啟「龍」好運，法鼓山也邀請民眾可攜伴參與增福增慧的「除夕彌陀普佛法會」，還可到「線上祈福撞鐘」專頁，留下祈福新希望，其他新春活動、光明燈與隨喜護持，請參考網站相關訊息。

法鼓山說，無論是親手拉繩或是雙手合十參與，祝褔都是普及十方的，就是在全球各地觀看直播，也不減聽聞鐘聲的幸褔。除夕到法鼓山撞鐘，今年是這18年來，是許多民眾和親友的共同美好回憶，也能增進當下的參與感。希望大家聽聞鐘聲，煩惱減輕，增長智慧，願自己幸褔也為世界祈褔。

除夕夜 馬英九 疫情

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