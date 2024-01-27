關心「艱苦人」 賴清德籲依台南模式成立志工行善團

副總統賴清德今出席彰化縣的感恩餐會，談到照顧中低收入等弱勢族群時，提到他擔任台南市長期間推動成立做工行善團，為弱勢族群修繕房屋的服務模式，希望未來推廣到全國。

賴清德今先前往鹿港天后宮參拜，天后宮主任委員張偉東拿出一本簽名簿指出，這是以往總統來時專門給總統題字的本子。賴清德在本子寫「順慶豐年」，即進入接待室與張偉東、管委員委員談話，隨後轉往彰化市的感恩餐會。

賴清德表示，這次選舉有中共介入與武力威脅，國際社會都在看，選舉結果出來，超過八十個國家和國際組織、七百多人向他和蕭美琴恭喜；台灣人民共同寫下民主的新歷史，得到國際社會尊重，未來他和蕭美琴會在總統蔡英文過去七年多和台灣人民共同努力，繼續勇敢向前行，在民主這條道路上壯大台灣，確保台灣主權，民主和平和繁榮，維持台海穩定。

賴清德談到要全部捐出一億五千多萬元選舉補貼款要，分成三大部分，繳回中央黨部、照顧創黨建黨的資深黨員生活，發給年輕黨工出國讀書或國內進修的獎助學金，捐助公益。

「顧佛祖，也顧肚子；呷飯皇帝大。」賴清德指出，政府照顧大企業、科技業，也要照顧中小企業，台灣中小企業一百五十多萬家，提供九百多萬個工作機會，「中小企業穩，台灣社會就安定。」現在世界進步很快，有科技、AI、數位、淨零轉型，政府應輔導協助關心中小企業，幫助轉型。

賴清德最後說，要關心身邊「艱苦人」，世界越來越進步，人工智慧化以後，用AI、技術賺錢較容易，用勞力賺錢較辛苦，大家應該關心「艱苦人」，政府以後會負起這個責任，共同讓這個社會更好，讓有能力的人盡量發揮，藉由這些人讓社會和國家越來越好。賴清德問台下黨員和支持者，要收稅金照顧基層「艱苦人」好不好？眾人答「好」，但賴清德沒繼續說收稅的事。

他表示，他當台南市長時，十多個志工隊成立一個「做工行善團」，為中低收、低收、邊緣戶、獨居老人修繕房屋，雖然政府補助生活費，但弱勢群族用來吃飯都不夠，無法整修房屋，所以弱勢群族的房子破破爛爛，需要善心人士修繕，做工行善團成員有蓋房子、做水電的，後來行善團服務做到高雄、屏東、嘉義、南投，未來他希望全國都來成立這樣行善團，讓弱勢有地方好居住。 副總統賴清德說明就任後要做的事情。記者簡慧珍／攝影 副總統賴清德今到彰化縣說明就任後的願景規畫。記者黃仲裕／攝影

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