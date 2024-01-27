賴清德：要當彰化3綠委的後盾發展建設

總統當選人賴清德今到彰化市參加感恩餐會，感謝在彰化縣拿到最高票，3名黨籍立委都連任，吳音寧「雖敗猶勝」，未來他會當3名立委候選人的後盾，當鄉鎮長市和村里長的後盾，有意見都可以提出，他會努發展建設。

賴清德和副總統當選人蕭美琴今都到彰化市出席感恩餐會，同時表達感謝。賴清德說，他帶著感恩的心到彰化，大家出錢出力，站在第一線投入選舉，他和立委才能有這種成績，他對彰化表示敬意。

賴清德說，他和蕭美琴會當彰化縣3名立委的後盾，全力支持彰化建設，彰化是非直轄市裡人口最多，已有良好基礎，應該繼續進步，不應該退步，彰化好，對中部好，對整個台灣都好，他競選時除了提出民主國家希望工程，要打造民主和平台灣、創新繁榮台灣、公義永續台灣，也提出均衡台灣國家政策計畫，就是每一縣市得到福利。

「平平16歲，不能差那麼多。」賴清德說，政府資源不能都放北部，忽略中南部，他講過如果一個縣市走100步，其它縣市沒進步，不如大家手牽手一起向前走一步，未來鄉鎮市長、村里長若有好意見或好計畫都可拿出來，他和蕭美琴會作後盾。 副總統賴清德到彰化縣，承諾當3名民進黨籍立法委員的後盾，支持彰化縣建設。記者黃仲裕／攝影

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