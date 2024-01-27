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總統國情報告綠稱「即問即答違憲」 黃國昌批雙標：迴避民意

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對總統赴立院國情報告並採即問即答方式進行，總統當選人賴清德選前在辯論會中曾說，總統有義務應立法院的要求到國會去進行國情報告，但並不是規定一對一的質詢。 圖／聯合報系資料照片
針對總統赴立院國情報告並採即問即答方式進行，總統當選人賴清德選前在辯論會中曾說，總統有義務應立法院的要求到國會去進行國情報告，但並不是規定一對一的質詢。 圖／聯合報系資料照片

新國會2月1日開議，邀總統國情報告並採取即問即答方式再成話題。民眾黨準立委黃國昌今天表示，民進黨立法院黨團總召柯建銘曾說，總統到國會報告，必須要與立委雙向溝通、互動，能夠詢答才有意義，現在卻以違憲模糊焦點，企圖迴避民意監督，雙標立場令人遺憾。

針對總統赴立院國情報告並採即問即答方式進行，總統當選人賴清德選前在辯論會中曾說，「不管是根據憲法，或者根據立法院職權行使法，總統都有義務，應立法院的要求，到國會去進行國情報告，接受立法委員的國情質詢，但是並不是規定一對一的質詢。」

黃國昌指出，民眾黨早已公開表態，總統赴立法院國情報告，這是黨主席柯文哲的政見，總統應至國會報告，並回答立委提問。

黃國昌說，賴清德雖表態樂意接受國會邀請，卻稱要求總統備詢有違憲政制度。事實上，早在2010年跟2012年，柯建銘總召就曾說過「總統到國會報告，必須要與立委雙向溝通、互動，能夠詢答才有意義」、「馬英九到立法院進行報告，還需要接受立委即問即答，尊重立法院，呼籲馬能夠創下憲政首例」，如今民進黨卻以違憲說來模糊焦點，企圖迴避民意監督，雙標立場令人遺憾。

立法院 國情報告 黃國昌

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