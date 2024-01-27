國民黨南部各地主委換將 朱立倫：以內招化徵才
國民黨黨主席朱立倫、新北市長侯友宜今到台南出席感恩謝票餐會，針對近期台南嘉義高雄等地市黨部主委將更換輪替，朱立倫受訪表示，國民黨未來將以內招化，由黨內公職人員負責黨的工作，預計過年後可讓各地公職擔任主委，同時全力備戰縣市長選舉。
朱立倫指出，國民黨未來將從黨內公職人員擔任黨的工作，就像組發會主委雖當選不分區立委，但後續仍會擔任組發會主委一職，各縣市黨部主委也將由公職來擔任，預計過年後依各地情況，一一規畫因應陸續上任主委，同時為國民黨較弱勢的區域全力備戰縣市長選舉。對於台南市黨部主委是否由不分區立委謝龍介擔任，朱立倫及謝龍介均為正面回應。
此外，外傳國民黨今年過年恐無年終獎金，朱立倫回應，國民黨所有的黨產早在7、8年前遭民進黨凍結，每年國民黨都相當拮据，還有許多債務，但國民黨仍努力讓所有員工薪資正常發放，年底時用發放紅包的方式獎勵，今年有機會從6000元加碼到8000元，給予黨工加油鼓勵。
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