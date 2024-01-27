獨／柯文哲農地停車場開挖停工1個月 最新進度曝光

民眾黨主席柯文哲選前被爆出在竹市的持分農地違規做停車場，竹市府要求限期改善、恢復農地農用，柯文哲去年12月22日雇工開挖，但因土方清運須時間申請，停工迄今滿1個月，農地停車場開挖作業停擺。民眾黨新竹黨部主委李國璋說，已向市府申請展延30天，若補件順利可在下周復工，強調會在展延期限內處理完畢。

柯文哲與其他五名地主在新竹市隆恩段持有的農地屬特定農業區農牧用地，總統大選期間被爆出農地未農用，竹市府當時派員現勘要求限期改善，否則將依區域計畫法裁罰，可罰6萬到30萬元。限期改善30天至1月22日，地主依法可申請展延2次共90天。

針對民進黨主席賴清德萬里老家違建案，柯文哲昨天表示，「他家的新竹老家違建拆了、農地水泥塊也打掉」，準立委黃國昌汐止老家違建也拆了，請問賴清德老家違建拆不拆，為什麼只有你家違建不用拆。還補一句很奇怪，其他人的違建都拆掉。

記者今天實地走訪柯文哲的農地停車場，現場停放一輛大型挖土機，還有以防塵網覆蓋的大量土石，現場挖出土方進度約三分之一左右，停留在一個月前停工的景貌。

李國璋說，由於無法在市府第一次限期30天內的時間處理完畢，已經依法向市府提出第一次展延，相關作業都有在進行中。包括申請清運的公文因為臨時有缺件，已經在補件當中，也在確認相關廠商作業能夠如期銜接，順利的話，下周就可以復工。

李國璋也表示，相關前置作業完畢後，下周復工進場挖除、清運離場，作業就可以加速，預計5到7天個工作天能夠挖除跟移置完畢。不過，這一次的展延時間會碰上農曆過年，還要考量過年期間休假無法施工的問題，若遇到過年耽擱，就會再申請展延。

「一定會在展延期限內恢復農地農用。」李國璋強調，一定會按部就班作業，水泥停車場鋪面刨除後，並種回農作物，並請地方政府來查驗。農地恢復農用後，將尋覓合適買主處理掉，至於土地買賣價差，都將比照先前租金所得，捐贈給竹市府社會處。 民眾黨主席柯文哲選前被爆出在竹市的持分農地違規做停車場，柯去年12月22日雇工開挖，但因土方清運須時間申請，停工迄今滿1個月，已經申請展延。記者張裕珍／攝影

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