韓江拜訪民眾黨要閉門 王鴻薇：要避免被說黑箱密謀

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聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
為回應民眾黨主席柯文哲邀請立法院正副院長參選人赴民眾黨團座談，將代表國民黨參選的韓國瑜、江啟臣預定在29日上午前往拜訪。圖／聯合報系資料照片
為回應民眾黨主席柯文哲邀請立法院正副院長參選人赴民眾黨團座談，將代表國民黨參選的韓國瑜、江啟臣預定在29日上午前往拜訪。圖／聯合報系資料照片

為回應民眾黨主席柯文哲邀請立法院正副院長參選人赴民眾黨團座談，將代表國民黨參選的韓國瑜、江啟臣預定在29日上午前往拜訪。國民黨立委賴士葆說，民眾黨握有關鍵8票，韓江拜訪就是去拉票。國民黨立委王鴻薇也認為禮貌性拜會尋求支持，國民黨已做足誠意，但應避免閉門，到時被人說兩黨在密謀什麼事情也不好。

賴士葆說，國民黨當然希望民眾黨不會設套，民眾黨握有關鍵8票，正副院長候選人去拜訪是稀鬆平常的事情，但閉門會議做什麼溝通並不清楚，對國民黨來講，就是去拉票，進行藍白合，加大監督力量。

王鴻薇認為，如要爭取民眾黨支持，國民黨去拜會是人之常情，禮貌性拜會尋求支持，沒有什麼問題，不必看得太重。至於民眾黨最後是否要支持韓江配，白營自己要評估，因從2024大選前到四點聲明，再到民眾黨拋希望藍營拜會，國民黨已經誠意做足，民眾黨若還拒投韓江，政治風險是由民眾黨承擔。

王鴻薇強調，避免閉門，要談改革可以對外說，韓江去一定有做準備，這對國民黨來講，不要閉門以免為外界攻擊，民眾黨也應避免閉門，民眾黨總說不要密室、不要黑箱，到時被人說兩黨在密謀什麼事情也不好。

國民黨立委曾銘宗說，國民黨推出正副院長候選人，拜訪是表達誠意，相信雙方都是很有誠意溝通，對國會改革的想法會相近。

針對過程擬採閉門形式，曾銘宗直言，天底沒有秘密的事情，到時溝通時，會有第三人到場，假設萬一有不同看法，會變成各自表述。應該不至於變閉門考試，多溝通，增進相互了解，以後才有共識。

民眾黨 國民黨 王鴻薇

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