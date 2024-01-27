避免綠一言堂 趙少康：NCC4新委員推薦應藍3白1
通傳會（NCC）將有4名委員將於今年7月屆滿卸任，中廣前董事長趙少康日前提出NCC委員提名應採政黨比例；趙少康今再出手，主張今年新任4位委員應由國民黨推薦3人，民眾黨推薦1人，加上未卸任3位委員，民眾黨又是關鍵。
趙少康說，NCC的7名委員，4人任期將在今年7月31日屆滿，另外3人，直到115年7月31日才任滿，所以今年7月要新任的4人，應該由國民黨推薦3人，民眾黨推薦1人，加上原民進黨推薦的3人，一共7名委員。這樣3比3比1的比例，民眾黨又是關鍵。
趙少康指出，大原則就是NCC委員按立委的政黨比例由各政黨推薦，讓NCC委員會多元化，這樣也符合民進黨總統當選人賴清德「民主大聯盟」的構想，否則像以前一樣民進黨什麼都要通吃，還敢叫成立什麼大聯盟？乾脆叫「一言堂委員會」好了。
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