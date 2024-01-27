王志安向陳俊翰公開道歉 狠酸民進黨和賴清德

大陸央視前記者王志安因日前「賀瓏夜夜秀」節目爭議，昨晚在YouTube影片公開道歉，對象包括罕病律師陳俊翰、賀瓏夜夜秀節目、民進黨。其中，對民進黨的道歉內容酸度爆表，「我對不起民進黨，我其實來台灣之後應該歌頌民進黨，它是整個台灣民主制度不但是華人之光、還是世界之光、還是亞洲之光、還是宇宙之光」。

王志安自稱是中國流亡者，目前住在日本東京；因日前來台灣採訪大選，上「賀瓏夜夜秀」評論台灣選舉時，說出「殘疾人」並模仿身心障礙者肢體動作，引起撻伐。由於當初他持觀光簽證來台，移民署確認違法「工作」，將註銷其入出境許可證，並境管5年不准來台觀光。

王志安昨晚發表「徹底認彻底認慫，今晚王局给所有人道歉」影片。原本設定會員才能先看，後來已經開放所有人都可瀏覽。

他在影片中表示，節目周一晚上播出後，民進黨兩個發言人說他歧視殘疾人，隔天陸委會就找移民署，他因此被移民署吊銷來台簽證，並禁止他5年之內再去台灣；台灣很多媒體對他口誅筆伐，「說我是中共的特務、雙面間諜」。

王志安說，他原本不願意妥協，結果引發非常大的網暴，公司信息被公布在網路上，這是很可怕的事情，他是一個流亡者、回不去中國，但所有員工都是他從中國境內招來，現在所有員工都不敢來上班，公司運轉近乎癱瘓，還出現陌生人到公司樓下拍照，團隊人心惶惶。

王志安表示，他對節目中的冒犯言行滿懷歉意，到包括他本人和公司員工、法人都被人肉搜索，生命安全受到威脅。「原本是言論導致的分歧，卻轉化了一場滔天的針對個人和一個團隊的生命的討伐和威脅」。他也已經報警，請求日本警察保護 。

對於節目上的不當言行，王志安說，他的目的為了批評民進黨透過作秀的方式，利用殘疾人作秀的方式來進行情感動員拉票，但客觀上他承認在現場有一個肢體動作在模仿殘疾人，「雖然我也沒有說陳律師的名字，但陳律師事後接受媒體採訪說感到不快、覺得被冒犯」。

王志安說，他首先向陳俊翰正式道歉，一直在找聯繫方式，但沒連繫上，前天助理終於聯繫上陳俊翰的助理，希望能直接通話表達歉意，但對方助理不同意，要求跟台灣所有殘障人士道歉。所以他透過影片公開向陳俊翰道歉，就是我用肢體來模仿一個殘疾人，來批評民進黨造勢的方式是不妥當的。他也向所有台灣的殘障人士來道歉，「如果我在節目過程中間的模仿殘障人士的肢體動作冒犯了你們，我誠懇地給各位道歉」。

王志安澄清，他本人不是一個歧視殘疾人的人，他過去記者生涯都是在幫助弱勢群體，跟權力者爭取權利，沒有任何理由去嘲笑、諷刺、歧視殘疾人群體或者殘障人士。其實他在節目本意是心疼殘疾人，因為他在民進黨造勢晚會看到陳俊翰在台上講了六七分鐘，覺得特別殘忍、不尊重，錄影播放同樣可以達到目的，把人放到台上不適合，「我沒有任何歧視的動機，不是辯解，但是陳律師覺得被冒犯了，我還是要道歉」。

話鋒一轉，他說，陳俊翰本身是立委候選人，雖然沒當選，希望陳俊翰能夠對民進黨只譴責他的冒犯舉動，「我希望他眼界也能開一點」，「賀瓏夜夜秀」主持人說支人、支語、支那，從中國大陸人眼中百分之百是歧視，「我希望他也能夠予以譴責」。

王志安也對節目道歉，因台灣網友出征，導致節目失去業配、廣告，類似大陸藝人踩紅線被廠商中斷代言合同，所以他表達一點歉意。

他說，他也想向民進黨表達歉意，本來還想跟民進黨戰鬥，但民進黨代表台灣民主，他又是一個來自中國的外國人，對台灣民主制度說三道四批評民進黨，實在有點不自量力。尤其他還在節目中說中華民國代表中國人 ，「不就在講民進黨是中國人嗎？」

王志安表示，民進黨總統當選人賴清德都說中華民國憲法是災難，「我還把憲法表述的內容在節目中講出來，這確實非常不對，所以這兩天我也反思，我對不起民進黨，我其實來台灣之後應該歌頌民進黨」，它是整個台灣民主制度，不但是華人之光、還是世界之光、還是亞洲之光、還是宇宙之光。

王志安表示，他作為一個沒選舉過的、從中國來的人，「我怎麼能對台灣的選舉制度指手畫腳呢？太不自量力了」。

影片最後，王志安說，他希望台灣社會能夠變更好，「我還是希望終有一天我還可以回到台灣這片土地，能夠在台灣再吃一點小吃，能夠在台灣喝一碗豆漿和油條」。祝福台灣。 王志安昨晚透過影片，向罕病律師陳俊翰道歉。圖／取自「王志安」YouTube頻道 王志安昨晚透過影片，向罕病律師陳俊翰道歉。圖／取自「王志安」YouTube頻道 王志安昨晚透過影片，向罕病律師陳俊翰道歉。圖／取自「王志安」YouTube頻道

商品推薦