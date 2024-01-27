王志安道歉了 矢板明夫直指事件炎上的關鍵原因

大陸央視前記者王志安日前在「賀瓏夜夜秀」節目涉嫌歧視身心障礙者言行，引起譁然，他昨晚透過影片道歉。日籍媒體人矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」發表3點感想，他表示，問題鬧大、最重要的環節，就是王志安失言後，還一直以居高臨下的態度強硬回擊。

王志安在影片中對罕病律師陳俊翰，以及「賀瓏夜夜秀」、民進黨表達歉意。矢板明夫表示，首先，王志安透露受到人肉搜索和人身威脅、個人信息被公開，感到不安，覺得對不起自己的團隊。對此，他深表同情。也堅決反對網路暴力，希望王志安能夠平安。

矢板明夫表示，第二，王志安對陳俊翰的道歉是中肯的。「如果他能夠早幾天，做出這樣的道歉，事情不可能鬧得這麼大」。

他說，正因為王志安在X平台上的發文不停地轉移焦點、推卸責任，甚至說出「要申請美國國籍，看哪個台灣的執政黨敢不讓美國人入境」等等蔑視台灣主權的言論，激怒了整個台灣社會，才受到了來自全世界如此之多的口誅筆伐。

矢板明夫表示，不管在日本還是台灣，公眾人物說錯話是常有的事。只要能夠及時道歉，大家都不會落井下石。但是，王志安失言後，還一直以「居高臨下」的態度，強硬回懟。這種危機處理的方式，與自由民主社會的常識，格格不入。這是這次問題鬧大的，最重要的環節。

王志安還對「賀瓏夜夜秀」團隊表示了歉意。矢板明夫表示，他認為沒有什麼意義。賀瓏夜夜秀是台灣在地的節目，應該有尊重人權的意識和底線。把王志安模仿身障人士的片段播出，是這個節目不專業的呈現。受到批評，是理所當然的事情。這個節目一直以來就過份追求流量，有很多值得反省的地方。

矢板明夫表示，第三，王志安向民進黨道歉，態度非常不誠懇。王志安說「我應該讚揚台灣的民主、讚揚民進黨才對」。語帶酸氣。說明王志安對台灣的民主還是不理解。到現在為止，王志安還是認為，是民進黨在打壓。

「這真是天大的誤會」。矢板明夫表示，這件事自始至終，如果民進黨的做法有瑕疵，台灣的在野黨早就召開記者會譴責民進黨了。今天，不管是國民黨還是民眾黨，也都在譴責王志安。那是因為，王志安的作為，挑戰了普世價值。

矢板明夫表示，如果王志安連這一點都弄不明白的話，今後在自由民主社會做自媒體，可能還要在別的地方栽跟頭。 王志安昨晚透過影片向罕病律師陳俊翰道歉。圖／取自「王志安」YouTube頻道 王志安昨晚透過影片向罕病律師陳俊翰道歉。圖／取自「王志安」YouTube頻道

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